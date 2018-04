Cimadevilla: "Yo no tengo ninguna intención de suicidarme bajo ninguna circunstancia"

El ex titular de la Unidad Especial de Investigación por la causa AMIA Mario Cimadevilla no descartó que el "extraño robo" que sufrió en su vivienda el sábado por la noche a la causa por el encubrimiento al atentado a la mutual judía. También advirtió que "por las dudas díganle a la gente que yo no tengo ninguna intención de suicidarme bajo ninguna circunstancia", refiriéndose a la muerte del ex fiscal Alberto Nisman.



Cimadevila, en declaraciones a radio LT4 de la provincia de Misiones, aseguró que el sábado por la noche "me avisan que habían entrado a mi casa y que habían atado a la señora que trabaja con nosotros y que habían robado". Luego, según relató el ex diputado, al llegar a su domicilio "los agentes de investigaciones de la policía de Chubut me hicieron ver algunas cosas que son sugestivas que no tienen nada que ver con un robo común".



Los presuntos ladrones "eran personas encapuchadas y armadas", y se dedicaron a interrogar a la empleada: "las preguntas no giraban sobre los bienes materiales. Lo primero que le preguntaron era dónde guardaba yo los papeles de mi trabajo, si tenía una caja fuerte para guardar papeles, fueron derecho a la computadora y la rompieron, la destrozaron, rompieron el CPU, y se llevaron una placa de una de las notebook".



También explicó que los delincuentes "hablaban permanentemente por teléfono con una persona que no estaba en la casa" y "revisaron todos los papeles y la documentación que tenía en mi escritorio. El jefe de la policía me dijo que nadie que vaya a robar se pone a revisar papeles y carpetas".



Sobre la situación en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, aseguró que "no ha sido una buena decisión la de que por amiguismo tratar de desligar y de excluir de responsabilidades a los (ex) fiscales (Eamon Mullen y José Barbaccia) en el encubrimiento de la causa AMIA".



"Esto no es una causa común, estamos hablando del atentado terrorista más grande que tuvo la Argentina. Hay más de 80 muertos, no es broma esto y que se pretenda excluir de responsabilidades penales de los que encubrieron porque son amigos de un funcionario me parece una tremenda locura", disparó Cimadevilla haciendo referencia a la amistad del ministro de Justicia, Germán Garavano, con los exfiscales Mullen y Barbaccia. A su vez, dijo "que (Daniel) Angelici operó para sostener en los alegatos la absolución de Mullen y Barbaccia en la causa AMIA".