El exjefe del FBI tildó de "moralmente incapacitado" a Trump y lo comparó con la mafia

En durísimas críticas lanzadas contra Donald Trump, el exdirector del FBI James Comey calificó al multimillonario neoyorquino de moralmente incapacitado para ejercer el cargo de presidente de Estados Unidos.



En una entrevista con la emisora televisiva ABC, transmitida la noche del domingo, Comey también consideró posible que Rusia posea material comprometedor sobre Trump y aseguró que existen pruebas de que el presidente ha obstruido la Justicia.



Trump reaccionó furioso en Twitter este lunes por la mañana y acusó a Comey de haber cometido muchos delitos estando en el cargo a causa de su frustración. El presidente ya había cubierto de reproches a Comey cuando se dieron a conocer los primeros extractos de la entrevista.



"Una persona que ve una equivalencia moral en los sucesos de Charlottesville (donde se enfrentaron supremacistas blancos y sus detractores, ndr), que le habla y trata a las mujeres como pedazos de carne, que miente constantemente sobre cuestiones pequeñas y grandes e insiste en que el pueblo estadounidense le cree, esta persona no es adecuada para ser presidente de Estados Unidos en el plano moral", atacó el exjefe del FBI. Trump "no encarna y no respeta los valores fundamentales estadounidenses, a partir de la verdad", dijo Comey, comparándolo con un jefe de la mafia para quien solo cuenta "la familia" y la "fidelidad" del clan.



La respuesta desde la Casa Blanca no tardó en llegar: "(James) Comey admitió él mismo ser un topo. Está probado que es deshonesto, pienso que su credibilidad es en verdad discutible y es muy interesante que ponga en discusión a cualquier otro cuando él mismo tiene tal carencia de credibilidad", dijo Sarah Sanders, vocera de Trump, que afirmó a la vez que el mandatario "solamente vio algunos tramos de la entrevista al exjefe del FBI".



El exdirector del FBI también consideró posible que Trump haya obstruido la Justicia. Ciertamente hay pruebas de una obstrucción a la Justicia. Sin embargo, Comey matizó que en este caso él no es el investigador o el fiscal sino solo un testigo.



Comey se refirió durante la entrevista a una conversación que mantuvo en febrero de 2017 con Trump en la que el presidente habría expresado el deseo de que se suspendieran las investigaciones contra el entonces consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn en el marco de la trama rusa, algo que Trump rechaza. Para muchos analistas, se trataba de un intento de obstruir a la Justicia.



En la entrevista Comey también habló sobre un informe sobre las supuestas relaciones de Trump con Rusia y afirmó que desde el principio consideró fiable la fuente del documento secreto, el ex agente secreto Christopher Steele. El informe incluye detalles explosivos sobre un presunto suceso de Trump y unas prostitutas en Moscú en 2013.



En una conversación personal, Comey informó a Trump sobre la posibilidad de que Rusia tuviera grabaciones de ese momento y las empleara para chantajearlo. Preguntado sobre si cree que Rusia tiene algún as en la manga contra Trump, el ex director del FBI dijo que lo cree posible y que no puede descartar que Rusia cuente con material comprometedor para el presidente.



A pesar de todo, Comey no espera que Trump sea cesado de su cargo porque ello no sacará "al pueblo estadounidense de sus problemas". En su opinión, los estadounidenses están "obligados" a acudir a las urnas para elegir en el sentido de sus valores.



Comey fue nombrado director del FBI en 2013 por el expresidente Barack Obama. Su sucesor, Donald Trump, destituyó a Comey en mayo del año pasado y más tarde justificó su decisión con las investigaciones que el FBI estaba realizando sobre la supuesta intromisión de Rusia en la campaña presidencial estadounidense de 2016.



La entrevista televisiva fue la primera conversación de Comey con los medios antes de la publicación de su libro titulado "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" (Máxima lealtad: verdad, mentiras y liderazgo), que saldrá a la venta el martes.



Extractos del libro, que se hicieron públicos en las últimas semanas, describen al presidente como un mentiroso y un líder inmoral. Ambos se atacan públicamente desde hace días. Trump le calificó recientemente en Twitter como "el peor director del FBI de la historia" y le tachó de "informante y mentiroso", exigiendo que se le persiguiera penalmente por difundir informaciones secretas.



Tras la destitución de Comey se nombró a Robert Mueller como investigador especial. Desde entonces, este investiga la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y la implicación de Trump en la misma.