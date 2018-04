Ritondo anunció nuevas medidas de seguridad en los colectivos bonaerenses

El ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, anunció nuevas medidas como botones antipánico y créditos para equipar con cámaras de seguridad a los colectivos bonaerenses tras el crimen de un chofer en la localidad de La Matanza y el posterior paro de la UTA para exigir respuestas al Gobierno provincial.



En conferencia de prensa, el funcionario expresó sus condolencias para la familia de Leandro Alcaraz, el colectivero de la línea 620 que fue asesinado por dos personas que no quisieron abonar el pasaje, y advirtió que el Banco Provincia otorgará créditos blandos para "que a partir del día lunes todos los colectivos que trabajen de noche tengan cámaras".



En este sentido, afirmó que los 9.000 colectivos de la Provincia contarán con sistemas de cámaras en un plazo de 180 días, incluyendo a las líneas municipales y comunales como así también a las provinciales.



Además, Ritondo afirmó que su ministerio colocará "sin costo alguno" botones antipánicos en las unidades luego de que culminen de agregar las cámaras.



El ministro estuvo acompañado por Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia, que será la entidad encargada de ofrecer los créditos a las empresas de transporte.



"Esperamos que los responsables de este tremendo asesinato estén presos y tras las rejas", expresó Ritondo en diálogo con la prensa, al tiempo que aseguró no se avanzó con estas medidas "por un problema de financiamiento con las cámaras".



Asimismo, el ministro criticó a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien había denunciado que la Provincia retiró 700 efectivos de la zona: "Yo lamento que ante la muerte haya una persona capaz de politizar, pero no me extraña de quien viene".



"Todos los recursos que la Provincia puso en materia de seguridad sean utilizados de la manera en que hay que utilizarlos. Espero que los organismos de ese y cualquier municipio trabajen correctamente", concluyó.