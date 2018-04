Magario recordó que desde 2017 las cámaras son obligatorias en los colectivos

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, mantuvo reuniones de urgencia con los choferes luego del asesinato del colectivero de la línea 620, Leandro Alcaraz. "La inseguridad no sabe de grietas. Cuando un trabajador muere de forma tan dolorosa es porque el Estado llegó tarde o no llegó", dijo.



Magario también salió a reclamarle a la gobernadora María Eugenia Vidal "que cumpla con la ley que hace más de un año votó la Legislatura de la Provincia, que exige que se pongan cámaras en los colectivos de toda la provincia de Buenos Aires". Este lunes por la noche, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo que desde el lunes próximo darán créditos a las empresas para que comiencen con la instalación de las cámaras.







"Si hoy hubieran estado esas cámaras en los colectivos, quizás este desgraciado hecho de inseguridad no hubiera ocurrido", apuntó Magario.



"Ya basta, por favor. ¿Cuántas vidas más nos tienen que robar? Necesitamos de manera urgente más fuerzas de seguridad en La Matanza", reclamó la funcionaria. "Hace dos años nos sacaron de La Matanza mil efectivos de Gendarmería Nacional. Nos dejaron solamente 140", denunció.



En ese sentido recordó que "donde se produjo este hecho funcionaba hasta hace dos años una base de Gendarmería Nacional; que se encargaba de hacer controles de requisa en los colectivos".



También enumeró: "En 2015 teníamos 4.900 policías y hoy nos dejaron solamente 4.200. Es decir: tenemos 700 policías menos que hace dos años.



En Capital Federal, tienen 28 mil para 2.800.000 habitantes; lo que equivale a un policía cada cien habitantes. En La Matanza apenas tenemos 4.200 policías; lo que equivale a un policía cada 524 habitantes".