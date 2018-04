Con el mercado atento a licitación de Lebac, el dólar opera casi estable a $ 20,50

Con el mercado atento a la licitación de Lebac, el dólar opera casi estable este martes a $ 20,50, un centavo menos que en la jornada previa, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El BCRA deberá hacer frente a la renovación de $ 586.000 millones, el 46,2% del stock actual que asciende a $ 1,27 billones.



El mercado espera un leve recorte de los rendimientos respecto a la licitación de marzo: actualmente la tasa del plazo más corto opera en el mercado secundarioen torno al 26,25%, lo que representa una rebaja de 25 puntos básicos frente al nivel de la subasta de marzo (26,50%).



En ese contexto, hay expectativa por el destino del excedente que no se renueve a pesar del atractivo carry trade.



Mientras tanto, a nivel global el dólar subía desde un mínimo en tres semanas, impulsado por la debilidad del euro y la libra esterlina, pese a que los inversores seguían mostrándose cautelosos por las tensiones en Oriente medio y la disputa comercial entre Estados Unidos y China.



El dólar había bajado a un piso en tres semanas contra una canasta de monedas después que el presidente Donald Trump dijera el lunes que China y Rusia buscan devaluar sus monedas.



Hoy el Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo en una entrevista con CNBC que la publicación en Twitter de Trump sobre política monetaria en China y Rusia fue una advertencia a esos países en contra de devaluar sus monedas. Como resultado, el índice dólar avanzaba un 0,2 por ciento a 89,615.



En la plaza paralela local, en tanto, el blue opera estable a $ 20,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" cedió ayer tres centavos a $ 20.18.



Cabe recordar que ayer, sin la intervención del BCRA por sexta jornada consecutiva, el billete cerró sin variantes a $ 20,51 en el inicio un paro bancario de 48 horas.



Por su parte, la divisa mayorista también culminó sin cambios a $ 20,22, con un rango de fluctuación similar al alcanzado sobre el final de la semana pasada.



Un dato para destacar dentro de una jornada monótona fue la fuerte caída del volumen operado, que apenas llegó a los u$s 551,75 millones, lo que representó una merma del 21% con relación al último viernes.



En tanto, el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, aseguró al cierre del mercado que habrá "una desinflación pronunciada a partir de mayo" pero aclaró que si así no se diera, "aumentaremos la tasa de interés" para alcanzar la meta de 15% de aumento de precios para todo el 2018. Habrá que medir como repercuten estas declaraciones -formuladas en la presentación del informe de la Política Monetaria de abril-, en la jornada de este martes, antes de conocer el resultado de la licitación.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el lunes u$s 274 millones a u$s 61.374 millones.