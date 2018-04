Agüero se realizó una cirugía en la rodilla y llegará con muy poco rodaje al Mundial

El delantero de Manchester City, Sergio Agüero, se sometió a una artroscopia en su rodilla derecha para corregir una molestia que arrastra desde hace un mes. La intervención fue confirmada por el propio delantero en su cuenta de Twitter.



Agüero viajó a Barcelona para realizarse la artroscopia. La recuperación le demandará un mes, por lo que podría volver a jugar a mediados de mayo, justo antes de sumarse al plantel que disputará la próxima Copa del Mundo en Rusia.



Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field