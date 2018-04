Tevez vuelve a ser titular y Guillermo quiere acelerar el regreso de Gago

La segura presencia de Carlos Tevez y la posibilidad de la vuelta de Fernando Gago son las dos novedades más importantes del primer entrenamiento de la semana de Boca Juniors, previo al partido ante Newell's Old Boys de Rosario el domingo venidero en la Bombonera, por la vigesimocuarta fecha de la Superliga.



Este martes, en la práctica matutina en el complejo Pedro Pompilio, ambos ídolos y referentes se movieron a la par del resto del plantel e hicieron una hora de fútbol en espacios reducidos.



Dos noticias buenas dentro de un panorama con tres titulares lesionados y uno suspendido que no estarán el fin de semana venidero.



En la lista de inactivos están Paolo Goltz, con una lesión grado dos en la cara posterior del músculo semimembranoso del muslo derecho; Edwin Cardona, con una lesión grado dos en el músculo semitendinoso de la cara posterior del muslo derecho; y Wilmar Barrios, con una lesión grado dos en el soleo derecho.



A ellos, se suma el suspendido Pablo Pérez, quien fue expulsado en la derrota ante Independiente por 1 a 0 y tendrá que cumplir una fecha.



Tevez, quien venía de dejar la concentración el sábado pasado antes de enfrentar a Independiente debido a una sinovitis en su rodilla derecha, ingresará en lugar del juvenil Agustín Almendra para jugar de enganche o detrás del 9, la posición en la que según él se siente más cómodo.



Mientras que la posible vuelta de Fernando Gago es la gran incógnita de la semana en el mundo Boca.



El volante y capitán fue operado en octubre pasado del ligamento cruzado anterior, lateral medial y menisco externo, y cuando en marzo quiso apurar su regreso sufrió un desprendimiento de adherencias en el mismo sector.



Hace diez días que se entrena con el resto de sus compañeros, y cuando se especulaba que podría estar en el banco ante Gimnasia y Esgrima el otro fin de semana en La Plata por la 25° fecha del torneo local, está en la mira del "Mellizo" para el cotejo contra Newell's, debido a la lesión del colombiano Wilmar Barrios, una de las piezas clave del equipo "xeneize".



Anticipar el regreso de Gago tiene que ver también con el momento de Boca, que viene de perder dos partidos seguidos, por lo que Godoy Cruz se acercó inesperadamente a 4 puntos, por lo cual Guillermo quizás opte por recurrir a la experiencia de los consagrados.



Allegados al director técnico le comentaron a Télam que el volante "está rindiendo mejor de lo esperado", pero de todos modos todavía son cautos en tomar la decisión de que juegue, ya que tienen miedo que sea apresurado y que, por eso, se vuelva a resentir.



Por consiguiente, quizás con Newell's juegue en la reserva para tener un tiempo prudencial de recuperación. Los próximos dos días serán fundamentales para la decisión. Por el lado de Gago afirman que "no ve la hora de entrar y jugar" y siguen pensando en el sueño, Boca mediante, de que pueda estar con la Selección en el Mundial de Rusia.



De no estar en condiciones "Pintita", otra alternativa es el colombiano Sebastián Pérez, quien después de un mal desempeño ante Argentinos Juniors en la caída de Boca 2 a 0, quedó relegado y no quiso jugar el partido de reserva frente a Independiente.



El posible once para enfrentar a los rosarinos sería con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Emmanuel Más; Nahitan Nandez, Fernando Gago o Sebastián Pérez y Emanuel Reynoso; Carlos Tevez; Cristian Pavón y Ramón Abila.



Boca volverá a las prácticas el miércoles, desde las 9.30 y en Casa Amarilla, y al término del entrenamiento hablará un jugador en conferencia de prensa.



El único líder de la Superliga, enfrentará a Newell's como local el próximo domingo a partir de las 20, por la vigesimocuarta fecha del torneo.