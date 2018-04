Por falta de quórum, se cayó la sesión especial en Diputados para frenar tarifazo

Finalmente fracasó la sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados, donde el intento de realizar una sesión especial promovido por el kirchnerismo y la izquierda no pudo avanzar, pese a la decisión de los bloques Argentina Federal y el Frente Renovador de sumarse a la sesión.







La sesión fue levantada por el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, luego de esperar una hora para reunir el quórum. Solo les faltaba a la oposición un legislador.



La cruzada opositora contra los aumentos de tarifas se inició el lunes, cuando el bloque kirchnerista, que preside Agustín Rossi, pidió una sesión especial para las 11 con el fin de poner en tratamiento seis proyectos para congelar los incrementos de tarifas y retrotraer su valor. La solicitud fue acompañada por el Movimiento Evita, la izquierda, los puntanos que responden a los hermanos Rodríguez Saá y el socialista Luis Contigiani.



En la previa de la fallida sesión, el bloque massista presentó un proyecto de ley para frenar tarifazos.

Asistieron los diputados del Frente para la Victoria-PJ, el massismo y los justicialistas. Además, los del Movimiento Evita, la izquierda, los puntanos y el socialista Luis Contigiani, todos impulsores de la sesión.



También estuvieron el oficialista Alfredo Olmedo, José Luis Ramón y dos integrantes del Frente Cívico por Santiago, entre ellos la exgobernadora Claudia Zamora.





En la previa de la fallida sesión, el jefe de Gabinete Marcos Peña aseguró que hay grupos que tienen "una actitud demagógica horrible" porque "necesitan política y humanamente que esto fracase", en alusión a los sectores políticos que piden revisar las tarifas de servicios públicos.



"Están los que dicen si no se puede hacer mejor, como dijo (la diputada) 'Lilita' (Elisa Carrió), o los radicales. Nos sentamos y lo discutimos. Y después, (está) la actitud demagógica horrible de los que necesitan política y humanamente que esto fracase", declaró a radio Mitre.



Peña afirmó que un dirigente kirchnerista le dijo que "si pasan lo de las tarifas ya es difícil, porque en el país no tenemos muchos otros temas de los que agarrarnos" para ejercer la oposición.