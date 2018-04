Trump confirmó una "muy buena reunión" del jefe de la CIA con el líder de Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en Twitter un encuentro entre el director de la CIA, Mike Pompeo, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y aseguró que la reunión "salió muy bien".





Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!