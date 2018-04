Médico de la AFA enciende una alarma sobre el estado físico de Agüero: "No llegaría al 100% al Mundial"

El médico de la AFA, Homero D'Agostino, encendió una alarma sobre el estado físico de Sergio Agüero y en qué condiciones arribará al Mundial de Rusia. Igualmente, aclaró que su presencia no está en riesgo en la Copa del Mundo.



"Imagino que no llegaría al 100% desde lo físico con el poco tiempo que falta para el Mundial", manifestó D'Agostino en diálogo con TyC Sports. "La anatomía es la anatomía, la lesión es la lesión, la naturaleza es la naturaleza... Puede intentarlo, pero no creo que llegue al 100%", agregó.



Por otro lado, el médico de la AFA aseguró que "lo más importante es saber qué tenía. Los médicos habrán intentado resolverlo de un modo conservador, no quirúrgico, pero no lo han logrado. La limpieza es un procedimiento que se hace cuando hay viejas lesiones".



Finalmente, manifestó que cuando se trata de viejas lesiones, la recuperación no es tan rápida como los futbolistas quisieran: "Nunca va a ser menor de tres o cuatro semanas, o más".