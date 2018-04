Tras la licitación de Lebac, el dólar opera estable a $ 20,49

Luego de que el Banco Central mantuviera el martes los rendimientos de las Lebac en los niveles que venía operando en el mercado secundario (en el plazo más corto de 28 días las pactó en 26,30%), el dólar opera estable este miércoles a $ 20,49 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En la plaza paralela local, en tanto, el blue cotiza estable a $ 20,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" sumó el martes un centavo a $ 20,19.



Cabe recordar que el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, dijo el lunes que la entidad subirá las tasas si la inflación no baja "mucho" a partir de mayo, frente a la meta de 15% para el 2018, lo que llevó a inversores a desprenderse de posiciones en divisas.



En el mercado mayorista, en tanto, la divisa cedió cuatro centavos a $ 20,18, sin intervención del Banco Central por séptima jornada consecutiva, con un volumen total operado que subió un 8% a u$s 597 millones.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 390 millones, de los cuales más del 50 % se pactó para fin de mes a $ 20,335, a una tasa de 21,57% TNA. El plazo más largo fue julio, que cerró a $ 21,39, a una tasa del 20,84%. Los plazos operaron con bajas de más de seis centavos, ante la baja de cuatro centavos del spot.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron este martes u$s 98 millones a u$s 61.475 millones.