Cumbre de empresarios de estaciones de servicio

El consejo directivo de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la Argentina (CECHA) se reunirá este jueves y viernes en San Juan para analizar las principales temas del sector: paritarias, la ley de comercialización de hidrocarburos y el cobro de comisiones en el pago de naftas con las tarjetas de crédito.



Los empresarios desembarcarán el jueves en la provincia cuyana luegos de 12 años de ausencia y por la tarde serán recibidos por el gobernador Sergio Uñac en la Casa de Gobierno. El mandatario peronista ya admitió un apoyo a la ley a través del senador nacional Rubén Uñac -hermano de Sergio- y el diputado José Luis Gioja. La anfitriona del evento, la titular de la cámara de expendedores local, Analía Salguero, destacó la visita de la comitiva en diálogo con ámbito.com.



"Principalmente vienen a lograr el compromiso del gobierno de San Juan con el proyecto de la ley de comercialización, de poder instruir a los legisladores, que están en la comisión de Energía, de lo perjudicial que es este vacío legal y la necesidad de tener un marco legal", señaló Salguero.



Según la dirigente de CECHA, que hoy ocupa la Prosecretaría de Actas, la "columna vertebral" del nuevo marco que proponen es que las estaciones compitan entre sí por un lado, y las petroleras entre sí por otro. "Les pone un límite a las petroleras", dijo, y enfatizó que la ley pretende impedir "situaciones desventajosas".



La iniciativa busca limitar la participación de las petroleras en la venta minorista, elimina la consignación e impide que fijen los precios de reventa, márgenes de ganancia o cualquier otra condición de comercialización. Según el texto de la ley, redactada por los estacioneros y el sindicato de playeros, establece que las compañías sólo podrán realizar ventas de combustibles a consumidores directos hasta un 15% de sus ventas totales en el mercado interno.



La titular de la Cámara de Expendedores de San Juan, Analía Salguero, se reunió con el gobernador Sergio Uñac, antes de recibir a los miembros de CECHA.



Al ser consultada sobre el precio de las naftas, Salguero recordó que las dos principales variables que determinan los aumentos son la suba del valor internacional del petróleo y la cotización del dólar. "Si baja el crudo debería bajar el precio, es lo más probable, pero el problema es que desde que se liberó en enero pasado nunca bajó", recalcó la empresaria, y estimó que por ahora "no están dadadas" las condiciones para que bajen los precios.



"Liberar los precios fue una batalla librada por el Gobierno nacional para sincerar el precio, con la mala suerte de que cuando lo logran, el precio del barril empezó a subir. En algún momento en el mundo valía u$s 38 y en la Argentina teníamos el barril criollo entre u$s 56 y u$s 60", remarcó.



En ese marco, dijo que un enfrentamiento bélico entre los Estados Unidos y Rusia por Siria tendría un impacto directo en la Argentina. "Es una realidad que si el barril empieza a subir de valor se convertirá en una preocupación, y las guerras históricamente hicieron subir el precio del barril", dijo a este medio. "Cuando hay una guerra, muy probablemente el barril de petróleo se dispara y eso sería negativo para el país", advirtió.



El encuentro continuará en el paraje de Barreal, en Calingasta, donde se juntarán más de 70 empresarios en la tercera reunión anual del Consejo. El cónclave del viernes será encabezado por el presidente de CECHA, Carlos Gold, y entre los temas a debatir también figuran el impacto de las obras del Plan Belgrano en los estacioneros, la implementación de las bocas de expendio para autos eléctricos, el conflicto en OIL y la ampliación de la red Extra Cash (cajeros automáticos) en las EESS de los centros urbanos del interior de las provincias.