Primer cara a cara entre Matthyse y Pacquiao: "Él ya hizo historia, ahora me toca a mí"

El campeón del mundo del peso wélter AMB, Lucas Matthysse, prometió en el primer cara a cara con la leyenda filipina Manny Pacquiao pelear "a muerte" para conservar su título en julio, tachando a este último de estar pasado de moda y lejos "de su momento álgido".



Matthysse (39 victorias, 36 de ellas por KO, y cuatro derrotas) se colgó el cinturón de campeón del mundo en enero, después de haber derrotado al tailandés Teerachai Sithmorseng. El argentino defenderá el título el 15 de julio en Kuala Lumpur ante Pacquiao, de 39 años, único boxeador de la historia en haber logrado el título mundial en ocho categorías diferentes de peso.



Mathysse, de 35 años, reconoce que enfrentarse al filipino será "una suerte de sueño hecho realidad" para él, aunque consideró que los días de gloria de Pacquiao son historia.



"Evidentemente sigue siendo un gran boxeador, pero desde que perdió por KO ante Márquez (2012) no es el mismo. Ya no está en su punto álgido", estimó en una conferencia de prensa conjunta junto a su rival en Manila, en Filipinas.



En su opinión, el reinado de Pacquiao, que se retiró oficialmente en 2016 antes de volver al cuadrilátero unos meses después, está finalizado.



"Manny ganó muchos títulos, es verdad. Yo sólo tengo uno. Y no tengo en mente soltarlo. Estoy preparado para pelear a muerte para conservarlo. Él hizo historia en el boxeo, pero ahora me toca a mí", añadió.



"No creo que mi tiempo haya pasado. Lo intentaré demostrar el 15 de julio. Que Manny Pacquiao no está acabado", respondió por su parte el filipino, héroe nacional en su país.



"Habrá que trabajar duro para este combate, porque Matthysse no es el tipo de adversario al que hay que subestimar", reconoció Pacquiao.



Preguntado sobre quién es, en su opinión, el mejor púgil en todas las categorías, Pacquiao lanzó: "Usted querrá decir aparte de mí".