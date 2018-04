Gago no participó de la práctica y los hinchas de Boca tendrán que esperar un poco más

El mediocampista de Boca, Fernando Gago no participa del entrenamiento junto al resto de sus compañeros y esto alejaría la posibilidad de retornar al equipo en el partido del próximo domingo ante Newell's por la 24ta fecha de la Superliga.



Gago, inactivo por lesión desde octubre, era una de las variantes que manejaba el cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto para reemplazar al desgarrado Wilmar Barrios pero esta mañana no estuvo junto al resto del plantel en la práctica.



El ex-Real Madrid y Roma había completado una hora de fútbol en espacios reducidos en la sesión del martes pero se estima que hoy estuvo en el gimnasio ya que no salió a la cancha número 1 del complejo Pedro Pompilio.



Resta confirmar si la ausencia de Gago se debe a una dolencia en la rodilla derecha o si estaba dentro de la planificación de los cuerpos técnico y médico.



En la práctica, a puertas cerradas para la prensa pero con acceso para los socios autorizados, sí estuvo el delantero Carlos Tevez, quien se perfila para reaparecer en el equipo titular luego de tres partidos ausente en la Superliga.



Boca, líder de la Superliga, recibirá a Newell's el domingo a las 20 en La Bombonera con arbitraje de Juan Pablo Pompei.