San Antonio, la ciudad que amaneció con un pedido especial para Ginóbili

Todavía no se fue y ya lo extrañan. En San Antonio rezan para que Ginóbili decida jugar un año más en los Spurs.

Todavía no se fue y ya lo extrañan. En San Antonio aman a Emanuel Ginóbili y toda la ciudad está en vilo por lo que pueden ser los últimos dos partidos del bahiense en los Spurs.



Con la serie inicial de los playoff en desventaja por 2-0 ante Golden State Warriors, San Antonio vive los próximos dos duelos en el AT&T Center con la nostalgia de una despedida que no está aún confirmada pero puede ser tal.



Ginóbili tiene un año más de contrato en la franquicia texana, pero también cuenta con la posibilidad de cortar el vínculo en el próximo verano. El jugador de 40 años avisó que ni bien termine la temporada, se tomará unos días de descanso y evaluará los pasos a seguir.



Por eso, uno de sus tantos fanáticos, quiere aprovechar las dudas del propio Ginóbili para convencerlo de que siga. Y, este miércoles, San Antonio amaneció con varios carteles en la vía pública con la leyenda "Uno más Manu".



Respecto a este pedido, Ginóbili respondió con humor: "Yo estaba pensando en firmar un contrato de cinco años y ahora me lo están bajando. Decepcionante", bromeó.