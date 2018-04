El Gobierno reconoci ó, a través del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que la suba del 2,3% de la inflación en marzo medida por el INDEC (acumula un 6,7% en el primer trimestre) fue "un mal trago" y que en abril el registro volverá a ser alto. Recién en mayo, estimó el funcionario, comenzaría a morigerar. En ese sentido, en Casa Rosada ratifican dos cosas: que la meta del 15% para 2018 se mantendrá inalterable y que la política de alza de tarifas de servicios públicos no tendrá marcha atrás pese a las críticas tanto de la oposición como del seno propio de Cambiemos.



No obstante, privados proyectan un alza de la inflación en abril apenas por debajo del 3%, producto del impacto de los aumentos de tarifas que se registraron en dicho período.



Para la directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, la inflación del mes corriente estará por encima de la de marzo y será el pico de los aumentos del primer semestre ya que se espera una merma a partir de mayo. En tal sentido, consideró que la suba de precios estará apenas por debajo del 3%.



En sintonía con la estimación de la economista, figura la de Fausto Spotorno, director de Orlando J. Ferreres, quien calculó una suba de la inflación cercana al 2,5% en Gran Buenos Aires. Según el presidente de C&T Asesores, Camilo Tiscornia, la suba de precios en dicho distrito sería del 2,3%.



En esa línea, se ubican la proyección que realizan la consultora Ecolatina, que estima una cifra similar a la de marzo, entre 2,3 y 2,5% y Libertad y Progreso, cuyo titular, Aldo Abram, estipuló un incremento del 2,5%.



Por último, desde la consultora PXQ, dirigida por el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, prevén un alza del 2%.



Cabe recordar que en abril impactará el segundo aumento a colectivos y trenes. El boleto mínimo en el primer caso pasó de $ 8 a $ 9, y está prevista una nueva suba en junio que lo hará trepar hasta $ 10. Para viajes que superan los 30 kilómetros, la tarifa pasó de $ 9,50 a $ 10,75 y subirá otro $11,75 en junio.



En tanto, el boleto más caro de las líneas de trenes Sarmiento, Mitre y San Martín pasará de $ 8 a $ 9, lo que representa un 12% de aumento para los pasajeros. Según lo que explicó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en el momento de presentar la "Red Sube", ambos medios de transporte volverán a tener un incremento en junio.



Con respecto a la tarifa de gas y de acuerdo a lo expresado por el ministro de Energía Juan José Aranguren, los aumentos del servicio representarán un ajuste promedio en la factura para usuarios residenciales del 32% a nivel nacional, con máximos de hasta 40%.



Por otra parte, las empresas Shell y Axion aumentaron sus combustibles en un promedio cercano al 4,5% desde principios de abril, según pudo saber ámbito.com de fuentes del mercado.



Asimismo, comenzó a regir en dicho mes un nuevo cuadro tarifario en las autopistas porteñas administradas por AUSA que contempla un incremento promedio del 13,4% y el mantenimiento de las tarifas diferenciales según el horario.



• El Gobierno no da marcha atrás y ratifica metas



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, calificó de "demagoga" a la expresidenta Cristina de Kirchner por el proyecto que presentó ayer en el Senado para, a través de una ley, retrotraer el valor de las tarifas de los servicios públicos al 1 de enero del 2017, entre otros aspectos.



No obstante, al referirse al proyecto de resolución presentado por la diputada Elisa Carrió, Peña expresó en declaraciones a la prensa, la "total disposición" del Gobierno "para abrir toda la información necesaria para trabajar junto al Congreso para ver cómo lograr una mejor implementación" de la cuestión tarifaria.



El Gobierno sigue trabajando para "seguir cumpliendo la meta del 15%" anual de inflación. "Nosotros creemos que estamos haciendo un combate efectivo a la inflación y creemos que eso se va a notar cada vez más", señaló Peña. Sus declaraciones tuvieron como telón de fondo el informe de Política Monetaria (IPOM abril) que presentó el lunes el titular del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger.



En ese sentido, el titular del BCRA reconoció: "Hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que estábamos esperando, sin duda alguna". Y agregó que la inflación del trimestre no fue la que quería el Ejecutivo. "Entendemos que hubo shocks bastante importantes, como por ejemplo que el Gobierno haya concentrado los aumentos de precios regulados en estos cuatro meses".