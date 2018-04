Se realizará una nueva audiencia pública por la suba de la tarifa del subte

La empresa Subterráneos de Buenos Aires propondrá este jueves en audiencia pública un incremento tarifario del 66%, escalonado a partir del primero de mayo y del primero de junio, con lo que pasará de los $7,5 pesos actuales a 11 pesos en una primera etapa y $12,50 desde el 1 de junio próximo.



La Audiencia Pública se desarrollará a partir de las 12 en el Centro Cultural Adán Buenos Ayres, ubicado en la avenida Asamblea al 1200 en el barrio porteño de Parque Chacabuco, tras la postergación que el proceso de readecuación tarifaria sufrió en marzo por un amparo judicial.



La presentación del nuevo cuadro tarifario será realizada por el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Eduardo De Montmollin, tras lo cual se dará lugar a la exposición de los más de 30 oradores inscriptos hasta este miércoles, según fuentes del gobierno porteño consultadas por Télam.



La Audiencia Pública permitirá debatir el incremento de la actual tarifa de subte que se encuentra en los $7,5 -aún por debajo del boleto mínimo de colectivo que es de $9-, luego de que no registrara modificaciones desde octubre de 2016 y que incorporó descuentos de acuerdo a la mayor utilización del servicio al mes.



El nuevo cuadro tarifario contemplará un incremento de la tarifa inicial que pasará de $7,5 a $11 pesos a partir del primero de mayo, y a $12,50 el primero de junio, lo que representará un incremento total del 66%.



El incremento también se reflejará en la escalera de descuentos de acuerdos a la cantidad de viajes mensuales, por lo cual de 21 a 30 viajes pasará a costar $8,80 en mayo y $10 en junio, de 31 a 40 viajes a $7.70 y $8,75, y de 41 viajes en adelante a $6,60 y $7,50, respectivamente.



Desde la empresa se explicó que estos descuentos por frecuencia se suman los correspondientes al Sistema SUBE, implementado desde comienzos de año por el Gobierno nacional, por el cual se logran descuentos del 50% en un segundo viaje y del 75% en un tercer viaje y sucesivos que se combinen en un plazo de dos horas.



Según la propuesta oficial, el Premetro pasará a costar $4 al final de la revisión y la tarifa social subirá hasta los $7 en junio.



También se mantendrán los pases gratuitos para jubilados y pensionados, para personas con discapacidad y el boleto estudiantil, así como los abonos maestro y estudiantil para alumnos de escuelas secundarias y terciarias.



Subterráneos de Buenos Aires planteará en la audiencia que la nueva tarifa responde sólo a los aumentos de los costos operativos del servicio de 2017, y no anticipa los incrementos y las negociaciones paritarias aún pendientes que se darán este año.



La nueva tarifa reflejará la foto del costo del servicio del año pasado, se explicó, al señalar que el cálculo para la operación de las seis líneas de subtes y del premetro que hay en la ciudad de Buenos Aires arroja una tarifa técnica que no se refleja plenamente en el valor de molinete.



La diferencia entre lo que paga el usuario y lo que le cuesta a la empresa la operatoria normal del servicio se cubre con el subsidio de la ciudad, por lo cual se anticipa que por cada pasaje que pague el usuario de subterráneo, el estado porteño pasará a solventar el 61,3% del mismo.



El subsidio con el que la Ciudad cubre parte de costo del pasaje, es levemente menor al del año pasado y la idea es tener una tendencia a la baja, ya que en 2017 representaba el 62,5% del pasaje, y en 2016 el 68,6%.



El Gobierno porteño había convocado a una audiencia pública para el 6 de marzo a realizar en el Teatro de la Ribera, del barrio porteño de La Boca, pero un amparo judicial suspendió esa instancia y obligó a su postergación y al cambio de sede.