Senadora rionegrina dejó el PJ y se sumó al bloque kirchnerista

La senadora por Río Negro, Silvina García Larraburu, decidió este miércoles dejar el interbloque Argentina Federal, compuesto por el Partido Justicialista, y se pasó al bloque Frente para la Victoria (FPV), integrado por la expresidenta Cristina de Kirchner.



La decisión de García Larraburu perjudica al peronismo, ya que a partir de esta decisión la bancada encabezada por Miguel Angel Pichetto quedó con 24 integrantes, en tanto que el Frente para la Victoria pasó a tener nueve miembros.



El interbloque Cambiemos, en tanto, será de ahora en más la primera minoría en el Senado Nacional ya que está compuesto por 25 senadores.



García Larraburu, coterránea de Pichetto con quien ingresó al Senado en 2013 como parte de la fórmula del FPV-PJ, dio a conocer esta tarde, durante la sesión ordinaria, una foto junto con la senadora Kirchner en el despacho de la representante de la provincia de Buenos Aires.



"El General Perón decía que el que tiene una responsabilidad tiene que exponerse; el que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca; y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada?", indicó a través de un comunicado la senadora.



Según afirmó, la palabras del expresidente la ayudaron a "tomar esta difícil decisión".



"Tengo claro que debo ser leal a mi patria, después al movimiento popular y finalmente a los hombres. Así, después de una profunda y honesta reflexión, he resuelto incorporarme al Bloque FPV-PJ a fin de entregar desde allí todos mis empeños para contribuir al bien de nuestra Patria y el de mi provincia", sostuvo la senadora