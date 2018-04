Otra denuncia contra Facebook: la acusan de alterar la privacidad de 1.500 millones de usuarios

Una movida legal de Facebook dejará a más de 1.500 millones de personas fuera del alcance de la ley europea de privacidad GDPR (por sus siglas en inglés), que comenzará a regir en mayo, pese a que el CEO Mark Zuckerberg había afirmado que aplicaría el "espíritu" más beneficioso de esa legislación en todo el mundo.



En una modificación de sus términos y condiciones, Facebook está a punto de transferir la sede en donde se asientan las reglas que "gobiernan" a la mayoría de sus usuarios, desde sus oficinas internacionales de Irlanda a los Estados Unidos.



Es decir que quedarían regidos por la ley estadounidense, en un intento por reducir el contacto con la GDPR y así quedar menos expuesta a las multas que la nueva norma comunitaria permitirá poner por, por ejemplo, la recolección de datos personales sin consentimiento.



Pero esa movida exceptuará a los residentes en Estados Unidos, Canadá y Europa, por lo que quedarán afectados los 1.500 millones de usuarios que viven en América Latina, África, Asia y Europa, informaron hoy medios británicos.



La movida va en sentido contrario a los manifestado por Zuckerberg durante su reciente declaración ante el Congreso estadounidense, donde afirmó que aplicaría "el espíritu" de las protecciones de la normativa europea en todo el mundo.



La GDPR, que entrará a regir el 25 de mayo, establece mayores protecciones a la privacidad de las personas por parte de las empresas, y prevé sanciones de hasta el 4 por ciento de su facturación a las compañías que no cumplan las reglas, como recoger datos personales sin el consentimiento de sus titulares.



En cambio, la ley estadounidense es más laxa y no considera como datos personales cierto tipo de información como por ejemplo el historial de búsqueda, que desde el año pasado las empresas de Internet y las telcos pueden comercializar.



Esta modificación afectará a más del 70% de los más de 2.000 millones de usuarios de Facebook, de los cuales 239 son estadounidenses o canadienses, 370 millones son europeos y 1.520 millones son del resto del mundo.



La red social aseguró en un comunicado que en se aplicarán "las mismas protecciones de privacidad en todas partes, independientemente de si su acuerdo es con Facebook Inc o Facebook Ireland", y sostuvo que el cambio solo se llevó a cabo "porque la legislación de la UE requiere un lenguaje específico" en los avisos de privacidad obligatorios, que las leyes de los Estados Unidos no lo hacen.



Sin embargo, esa afirmación no es compartida por especialistas como el investigador en privacidad Lukasz Olejnik, para quien "mover alrededor de 1.500 millones de personas de jurisdicción no es un simple ejercicio de copiar y pegar".



"Este es un cambio grande y sin precedentes en el campo de la privacidad de datos. El cambio supondrá la reducción de las garantías de privacidad y los derechos de los usuarios, con una serie de ramificaciones, especialmente para los requisitos de consentimiento. Los usuarios claramente perderán algunos derechos existentes, ya que los estándares de los Estados Unidos son más bajos que los de Europa", aseguró en declaraciones al diario inglés The Guardian.