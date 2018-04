El dólar opera estable a $ 20,45

El dólar oepra estable este jueves a $ 20,45 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. Más temprano la divisa llegó a cotizar dos centavos por debajo, a $ 20,43, su valor más bajo en más de un mes.



En la plaza paralela local, el blue opera estable a $ 20,63, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, restó ayer cinco centavos a $ 20,14.



Cabe recordar que por mayores ingresos del exterior y nuevos desarmes de posiciones en divisas provocaron el último miércoles, la segunda caída consecutiva del dólar que cedió cuatro centavos.



Pareciera que el negocio del mercado de cambios se clarificó desde que el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, habló el lunes pasado de una posible suba de tasa de interés para mayo, en caso de no bajar la inflación en los parámetros esperados, comentaron en la plaza.



Estas declaraciones impulsaron a los inversores a desprenderse de algunas posiciones dolarizadas y a los agro exportadores a acelerar la liquidación de divisas, provocando en dos ruedas un retroceso de seis centavos del billete minorista.



En el mercado mayorista, en tanto, la divisa cayó a su nivel más bajo desde febrero, al ceder cuatro centavos y medio a $ 20,135, sin intervención del Banco Central por octava jornada consecutiva, con un volumen operado de u$s 589,9 millones.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó el miércoles estable a un promedio del 26%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 28 días a 26,30%, y la de 154 días al 25,65%.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 746 millones, de los cuales más del 35% se pactó para fin de mes a $ 20,283, a una tasa de 22,36%. El plazo más largo negociado fue diciembre, que cerró a $ 23,075, a una tasa del 20,74%. Los plazos operaron con bajas de más de cinco centavos en promedio, ante la caída del spot.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron este miércoles u$s 116 millones a u$s 61.360 millones, debido a que se pagaron de los servicios de los Bonar 2025/2037 por u$s 145 millones.