Neymar dio sus candidatos para mejor jugador del Mundial sin mencionar a Messi

Mientras se recupera de una operación para llegar en óptimas condiciones a la Copa Mundial de Rusia, Neymar dio sus candidatos a ser las figuras el próximo Mundial. No nombró a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo, a quienes igualmente elogió.



"Phillipe Coutinho y Gabriel Jesus marcarán una diferencia (con Brasil). Lo espero. Mohammed Salah (Egipto) no juega con un club muy famoso (Liverpool), pero podría tener un buen Mundial. Eden Hazard, Kevin de Bruyne y Luis Suárez también", manifestó el brasileño.



Hazard, quien milita en el Chelsea, participará con la selección de Bélgica, al igual que De Bruyne, del Manchester City. Llama la atención que no haya mencionado a ninguno de sus compañeros del París Saint Germain.