El valor del m2 en Buenos Aires es el tercero más caro de la región

El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, en conjunto con Navent (Zonaprop), presentaron los resultados del Relevamiento Inmobiliario de América Latina de marzo, que arrojó que Buenos Aires ocupa el podio de ciudades con el metro cuadrado más caro de la región.



El Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL) reportó el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 15 ciudades de 10 países de América Latina que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta. El cómputo se hace a partir del precio pedido en páginas de avisos clasificados de inmuebles, mayormente pertenecientes a la empresa Navent.



El metro cuadrado en América Latina subió 6,9% en dólares y 4,4% en moneda local real en el año.







Las ciudades con m2 más caro de la región son Río de Janeiro (u$s 3.663), Santiago de Chile (u$s 3.303), Buenos Aires (u$s 3.059) y Montevideo (u$s 3.000). En cambio, los m2 más baratos se encuentran en Caracas (u$s 518), Quito (u$s 1.363), Guadalajara (u$s 1.409) y Bogotá (u$s 1.464).



El informe destaca que en el año Buenos Aires tuvo la tercer mayor suba del precio en dólares, luego de Ciudad de México y Guadalajara. "En el año, la Ciudad de México reporta la mayor suba del valor del m2 en dólares de toda la región (33%), seguida por Guadalajara (18%) y Buenos Aires (15%)", señalo Juan José Cruces, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT.