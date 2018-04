Intercalando voces favor y en contra, Diputados continúa el debate por la despenalización del aborto

El debate en comisión por la despenalización del aborto continúa en la Cámara de Diputados, en el marco de la cuarta audiencia, en la que exponían médicos, psicólogos y especialistas, de forma intercalada, a favor y en contra de la propuesta de legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14.



A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, en esta cuarta jornada, los presidentes de las comisiones de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO); de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy); de Salud, Carmen Polledo (PRO) y de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) resolvieron intercalar las exposiciones a favor y en contra de la despenalización del aborto.







"Esperemos que sea un buen modelo de funcionamiento y seguir con la línea de mucho respeto y altura que la sociedad espera", aseguró Lipovetzky, al abrir el plenario de comisiones, oportunidad en la que reiteró que la audiencia se puede desarrollar sin la presencia de la totalidad de legisladores que integran las cuatro comisiones y justificó la ausencia de algunos diputados por la continuidad de la actividad legislativa.



En primer término expuso el neumonólogo Alejandro Videla, que se mostró en contra de la propuesta, consideró "discutible que la legalización del aborto sea el factor más importante para disminuir la mortalidad".



En cambio, sostuvo que "la calidad de la atención médica a la embarazada, el manejo de la fertilidad, el analfabetismo de la mujer, la prevención de la violencia de género son las oportunidades de intervención para disminuir la mortalidad materna".



Por su parte, la psicóloga y sanitarista Alicia Stolkiner afirmó que "estamos discutiendo el acceso seguro para garantizar el derecho a la salud" y puso de relieve que "se ha avanzado en que el aborto no sea la principal forma de evitar un embarazo pero sigue siendo una medida de última instancia allí donde no se tuvieron los cuidados necesarios o no fueron posibles".



Más tarde expondrán en contra de la propuesta Juan José Cuadro Moreno (Psiquiatra, Hospital Posadas); Luis Durand (Cirugía General, Hospital de Clínicas); Hugo Esteva (Cirujano Toráxico, Academia Nacional de Medicina); Bárbara Finn (Clínica Médica Geriatría, Hospital Británico); Cecilia Goodall (Endocrinología); Sofía Grinenco (Cardióloga Fetal. Hospital Italiano); María Susana Manieri (Clínica Médica Bioética); Manuel Luis Marti (Médico, Academia Nacional de Medicina) y Francisco Turri (Obstetra, Hospital Austral).



A favor, en tanto, lo harán Marina Graziosi (Profesora de la Universidad de Roma); Analia Mesina (Médica tocoginecologa); Daniel Teppaz (Médico Universidad Nacional de Rosario); María Paula Botta (Médica especialista en Medicina General y Familia); Mariana Mascardi (Médica Generalista); María Gabriela Pereira (Médica Generalista); María Celeste Alarcón (Médica Generalista); Ana Paula Fagioli (Centro de Salud, Municipalidad de Morón); Pablo Dalmasso (Enfermero profesional) y Leandro Cahn (Fundación Huésped).