Aseguran que con la rentabilidad del FGS la ANSES podría pagar todos los juicios a jubilados

Un análisis de la abogada previsional Andrea Falcone asegura que si el Gobierno nacional destina la rentabilidad neta de 12 meses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se podrían pagar todos los juicios por reajuste de haberes a los jubilados.



Aunque no hay confirmación oficial judicial, se estima que en la actualidad se tramitan unos 300.000 juicios previsionales, con una demora de ocho años promedio en lograr el cobro. En la Justicia se calcula que un 10% de esos procesos no arrojan diferencias a pagar, mientras que en 2017 el pago promedio de sentencias retroactivo alcanzó los $ 547.739.



Con los datos informados de la Cámara Federal de Seguridad Social sobre los nuevos juicios y los saldos atrasados, se puede estimar que al día de hoy el Estado nacional adeuda a los abuelos unos $ 106.076 millones.



Falcone realizó sus estimaciones teniendo en cuanta que los nuevos juicios iniciados 2016/17 se pagan al 25% del retroactivo promedio total; lo de 2014/2015 al 50% y los de 2013/2012 al 75%.







Según el informe oficial del último trimestre de 2017, el FGS tuvo una rentabilidad interanual de 37,4%, pero si se descuenta la inflación, el crecimiento real asciende al 14%, unos $ 122.550 millones. "Es decir que con la rentabilidad neta de 12 meses se podrían pagar todos los juicios", destacó el reporte estadístico al que accedió ámbito.com.



Los datos de la ANSES revelan que el FGS posee $ 1.531 millones en plazo fijo, $ 8.602 millones disponibles, $ 30.614 millones se entregaron en créditos a tasa blanda a personas que no son beneficiaros del SIPA y otros $ 44.330 millones a las provincias, tras la firma del Pacto Fiscal con la Nación. "Es decir que entre líquidos y préstamos que hicieron a los no jubilados suman $ 85.077 de los $ 106.000 millones que se necesitan para cancelar los juicios", resaltó la socia de jubilarnos.com.



"Lo que queda claro es que no hay una intención de cancelar el pago de los juicios. Mientras ANSES y el Gobierno presionan a la Corte Suprema para que falle en contra de los jubilados, cambiando el índice de ajuste para pulverizar sus reclamos, vemos que tienen el dinero para cancelar todos los juicios", sostuvo la abogado en diálogo con este medio.



Según aclaró la especialista, no es incompatible el uso de los fondos de la ANSES el "bienestar social", pero remarcó que la prioridad debería ser "honrar la deuda con los jubilados, de quienes en definitiva es el dinero de ese fondo".



"No corresponde que presten dinero a provincias y a beneficiarios de subsidios y asignaciones familiares hasta que no hayan pagado los juicios de reajustes, salvo que estén especulando con que los jubilados se mueran sin cobrar o la Corte cambie el criterio sorpresivamente", alertó.