Previsible: oposición criticó nueva propuesta del Gobierno por tarifas

Tras idas y vueltas, el Gobierno decidió no dar marcha atrás con la suba de tarifas aunque activó la posibilidad de que los usuarios paguen sus facturas en cuotas. De esta manera, el oficialismo anunció que los aumentos en las facturas de gas del invierno se podrán pagar en el verano para aliviar el efecto de la suba en los períodos de alto consumo.



Tal como se esperaba la oposición salió con los tapones de punta contra la decisión de la Casa Rosada. De esta manera, el Frente Renovador, el kirchnerismo y el justicialismo cerraron filas para rechazar la medida al considerarla que se "patea para adelante el problema".



El bloque de diputados del massismo consideró que las tarifas "tan irrazonables que en muchos casos llegan a ser confiscatorias de los ingresos de muchos ciudadanos". En un comunicado de prensa, los legisladores del FR sostuvieron que "cuándo uno tiene un problema, y evidentemente el tema energético es uno de los grandes problemas de los argentinos, tiene dos opciones, o lo resuelve o lo patea para adelante".



Desde la bancada que preside Graciela Camaño, advirtieron: "Nosotros vamos a seguir insistiendo en una solución, que, sin volver al pasado, les dé un respiro a los argentinos. E invitamos a los diputados oficialistas a ser parte de la solución y no de la distracción".



Por su parte, el bloque de diputados del Frente para la Victoria rechazó la propuesta del Gobierno de pagar en cuotas las facturas de gas "con interés" porque "se mantienen los exorbitantes aumentos", y reclamó debatir el proyecto que congela las tarifas a enero de 2017.



"Sin lugar a dudas, la propuesta de Mauricio Macri es una tomada de pelo a todos los argentinos agobiados por la suba de tarifas", agregó el bloque opositor en un comunicado. La bancada que conduce Agustín Rossi señaló que "desde este espacio creemos que desdoblar la factura y dar cuotas con interés no resuelve el principal dolor de cabeza que tienen hoy las familias, las Pymes y los comercios".



Desde el Bloque Justicialista también se hicieron oír y manifestaron su repudio a la decisión del Gobierno. En ese contexto, el diputado nacional bonaerense Diego Bossio calificó como una "provocación" a la nueva propuesta oficial.



"Los desastres que están provocando con estos aumentos descontrolados de las tarifas en las familias, en los comercios, en las pymes y en la economía en general, se profundizan", lanzó el extitular de la ANSES a través de un comunicado.



"Postergar o dividir los cobros de las facturas, con los brutales aumentos ya previstos, no solo no es ninguna solución, muy por el contrario, agrava la situación", sostuvo Bossio al tiempo que explicó que "arman una contrapropuesta donde quienes adhieran al pago en cuotas deberán hacerlo con intereses, es decir, pagarán más".