Natalia Lafourcade: "Nunca en la vida creí que podía ganar un Oscar"

Lleva en las venas la belleza y la garra de la canción latinoamericana. Es, sin dudas, una de las voces que más se expandió en los últimos años por todo el territorio de la Patria Grande. Y más allá. En la última ceremonia de los Oscar más mexicanos de toda la historia, subió al escenario -junto al actor Gael García Bernal y al cantante Miguel- y eclipsó a los presentes con la interpretación de "Recuérdame", el tema principal de la banda de sonido de "Coco" con el que se llevó la estatuilla como "Mejor canción original". Se llama Natalia Lafourcade y, pese a que los elogios la llevan a ir por un camino vertical, tomó la decisión de volver sobre sus pasos para recoger algunas de esas canciones que ya forman parte del repertorio del inconsciente colectivo y darle vida a "Musas" -un homenaje al folklore latinoamericano junto a Los Macorinos-, el trabajo con el que regresará a la Argentina para realizar un doblete en el Gran Rex -26 y 27 de abril-.



"Es el disco que más movimiento me generó en los musical y en lo emocional. Nunca hubiese imaginado que esto que era casi como un capricho musical, pudiera convertirse en un trabajo tan lindo", le dice a AGENDATE sobre este segundo volumen que contiene clásicos como "La Llorona" y "Desdeñosa" -junto a Omara Portuondo y Eugenia León- y temas propios como "Danza de gardenias".



Periodista: ¿Por qué decidiste en este momento de tu carrera ir hacia las raíces de la canción latinoamericana?



Natalia Lafourcade: Porque quería tenerlo registrado. La idea era solo grabarlo, pero el proyecto tomó su cauce y su fuerza propia. Pasaron cosas maravillosas que me sirvieron como persona, pero que también me permitieron asentar y aclarar para mí misma el tipo de artista que quiero ser. Y eso tiene mucho valor. Me llevó a entender hacia dónde quiero ir. Es un camino que me hace sentir honesta y real. Y me siento bien.



P.: ¿Cuál es el aporte de estas canciones para las nuevas generaciones?



N.L.: Es algo que nos lleva a cuestionarnos. Quiero hacer música nueva, pero no me quiero olvidar de lo de antes porque tiene un espíritu y un alma que es difícil de encontrar en la música. Todavía estoy tratando de entender esa fuerza. Quizá ahí esté la respuesta. En no terminar de procesarlas.







P.: Al ver cómo se fue dando el crecimiento de tu carrera, da la sensación de que no te desviaste un segundo del camino. ¿Cómo lo analizás?



N.L.: A veces uno duda sobre si está haciendo lo correcto, pero cada vez me pasa menos. Cuando suceden cosas como lo del Oscar, ya no sé qué más me puede pasar. Me hace dar cuenta de que todo va bien. La posibilidad de abrir un segundo Gran Rex, cuando el primero ya era un riesgo, me da la pauta de que algo bueno estamos haciendo.



P.: Mencionás los Oscar. Pero no es el único premio que recibiste, tenés una gran colección. ¿Ya armaste una habitación para contenerlos?



N.L.: Tengo un cuarto en mi casa dedicado a la música, pero no a los premios. Aunque debería porque ya tengo algunos. Uno lo tiene mi mamá, otros los tengo en mi estudio, hay otro en mi cuarto de piano. Soy un desastre.



P.:¿ Qué pasa en ese cuarto dedicado a la música?



N.L.: Ahí tengo todos mis vinilos, mis instrumentos, los discos y mis pianos. Es el lugar para compartir con amigos cuando vienen a mi casa. Para poder tocar algunas canciones.



P.: ¿Es tu espacio de composición?



N.L.: Para componer me gusta estar en mi casa de Veracruz. Es mi lugar favorito, pero termino componiendo en cualquier lado. La verdad que es muy raro lo de la composición. A veces se me ocurren ideas en medio de los momentos más caóticos, cuando ni siquiera puedo anotarlas.



P.: ¿Y qué hacés? ¿Dejás pasar la oportunidad?



N.L.: Nunca. Agarro mi teléfono y las grabo a escondidas para que nadie me vea. Parezco una loca. Anoto las palabras que me vienen a la cabeza y cuando encuentro un espacio silencioso empiezo a acomodarlas. Mi casa de Veracruz es hermosa para terminar mis ideas. Son espacios donde no me inspiro, pero sí donde le doy forma a las cosas.



P.: ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a participar de los Oscar?



N.L.: No me quise emocionar en falso. Necesité que me lo terminen de confirmar para poder disfrutarlo al máximo. Pararme en ese escenario con el orgullo de ser mexicana y de poder acortar un poco la distancia fue algo increíble. Mi participación fue pequeña dentro de algo muy grande y hermoso como es "Coco".



P.: Era algo con lo que seguro no soñabas de chica.



N.L.: Ni de chica, ni de grande creí que podía ganar un Oscar. Me costó una semana bajar de toda la nube y de la adrenalina que sentí. Llegamos cuatro días antes, tuvimos muchos ensayos, conocí a toda la gente de la Academia y estuve muy cerca de Gael y de Miguel. Fue una experiencia muy bonita.







P.: Te llevó de nuevo a los shows del Gran Rex. ¿Qué te pasa particularmente con Argentina?



N.L.: Me da un gusto tremendo volver. Una gran alegría porque llevo muchos años viajando y tengo muchos amigos que amo y adoro. Es un país en el que grabé y al que fui de vacaciones. Les tengo mucho cariño.



P.: La diferencia con otras visitas es que esta vez el escenario será más grande.



N.L.: Pienso en esos momentos en los que me paraba sola con mi guitarra y que el público que venía a verme eran mexicanos, venezolanos o colombianos que vivían allí, pero nada de Argentina. Y de repente, en estos últimos viajes, me ha tocado ver el cariño. Y es un impacto cultural muy fuerte. Ver la forma en la que quieren a los artistas, cómo reaccionan a la música de una manera más directa. Es otra energía. No hay manera de que no te des cuenta de que estás en Argentina.