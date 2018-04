En nuevo intento de destrabar paritaria docente, Provincia se reúne con los gremios

El Gobierno bonaerense y los gremios docentes del distrito volverán a sentarse en la mesa de negociación salarial, en lo que constituirá el decimosexto encuentro, contando tanto las mesas técnicas como las reuniones de paritarias.



De acuerdo con lo previsto, a partir de las 15 las partes retomarán las negociaciones en la sede del Ministerio de Economía bonaerense, en la ciudad de La Plata, con la participación de autoridades de la gestión encabezada por María Eugenia Vidal y de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente.



"Vamos con la expectativa de que se cumpla una propuesta nueva, con una cláusula gatillo, no de revisión", expresó la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, en declaraciones formuladas a la radio FM Concepto.



Allí, señaló que la expectativa de los gremios es que el aumento salarial para este año "sea mayor al 20 por ciento, con cláusula gatillo" aunque sostuvo que "siempre en una mesa de negociación se dialoga y hay un punto intermedio".



Sin embargo, afirmó que "este Gobierno no entiende lo que implica negociar o dialogar, porque siempre un diálogo es de a dos y acá no han tomado ni una sola de las propuestas que hemos dado".



En la última oferta salarial concretada por el gobierno de María Eugenia Vidal, la Provincia mantuvo la propuesta de un incremento del 15 por ciento, a pagar en tres tramos: el 7 por ciento el primer cuatrimestre, a enero, y dos tramos de 4 por ciento a percibir en mayo y septiembre próximos. Además, reiteró la oferta de sumar un reconocimiento de 6.000 pesos en concepto de presentismo y 3.000 por capacitación, y agregó el pago de una suma anual de 2.520 pesos por material didáctico.



Como la propuesta fue considerada insuficiente por los gremios, el gobierno depositó el viernes pasado un 5 por ciento de aumento en concepto de adelanto de paritarias a todos los trabajadores de la educación.



En tanto, en las declaraciones que formuló esta mañana, Torre planteó que "no hace falta explicar que el 15 por ciento ofrecido por el gobierno provincial quedó lejos" e insistió en la necesidad de alcanzar un aumento "que supere el 20 por ciento, con cláusula gatillo, no de revisión".