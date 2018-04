Incorporan una modalidad prepago para los telepeajes en las autopistas

Los usuarios que quieran utilizar TelePASE y no cuenten con tarjeta de crédito podrán utilizar desde hoy la "billetera móvil pim", una modalidad de carga previa a través de distintos medios, según informó el Ministerio de Transporte de la Nación.



Mediante un comunicado, el Ministerio detalló que para utilizar la nueva modalidad "bastará con activar la billetera móvil pim marcando *456# en el celular (funciona en todo tipo de teléfono), cargar dinero en ella a través de redes como PagoFácil, Rapipago, Homebanking o Pagomiscuentas.com y adherirse luego al TelePASE, eligiendo pim como medio de pago".



La adhesión se realiza vía web a través de www.telepase.com.ar, o personalmente a través de los puntos de colocación detallados en la página web.



En el marco de este lanzamiento, se le brindará al usuario dos pasadas sin cargo por cada autopista.



En una primera etapa, la modalidad de pago con pim alcanzará las autopistas de los accesos y egresos a la ciudad de Buenos Aires como Acceso Oeste, Acceso Norte, Au. 25 de Mayo, Au. Arturo Illia, Au. Perito Moreno, Au. Dellepiane, Au. Buenos Aires-La Plata, Camino del Buen Ayre, y también las rutas del Atlántico.



Al pasar por una cabina de peaje, el importe se descontará automáticamente de la billetera móvil y el usuario recibirá en su celular el registro de su pasada a través de un mensaje SMS.

En caso que no cuente con suficiente dinero en la billetera móvil pim, se activarán dos pasadas en emergencia que se descontarán en su próxima recarga.



Los usuarios que viajen por autopistas no cubiertas por el sistema pim podrán igualmente pasar por la vía del TelePASE. A ellos se les generará la factura automática (disponible en la web de cada autopista) que podrán abonar en efectivo a través de los medios habilitados en cada autopista.



Según el Ministerio, el 40 por ciento de usuarios de la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires utilizan TelePASE.