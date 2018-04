Macri bendice acuerdo entre Carrefour y el sindicato de Comercio

Informe de Sebastián D. Penelli.-



Esta tarde, en Olivos, el presidente Mauricio Macri bendecirá el acuerdo final entre la cadena de supermercados Carrefour y el sindicato de Comercio por el Proceso Preventivo de Crisis (PPC) presentado por la empresa, que finalmente no contemplará despidos de trabajadores, pero sí retiros voluntarios y otros cambios.



Según confirmaron a ámbito.com fuentes al tanto de las negociaciones, el acuerdo será firmado hoy por el titular del gremio mercantil, Armando Cavalieri, y el CEO de la cadena de supermercados, el francés Rami Baitiéh. Lo harán en la quinta presidencial, aunque Macri no estará presente en el momento de la rúbrica. Los lineamientos serán los que anticipó ámbito.como el pasado 10 de abril.



Días atrás, este medio reveló que Cavalieri se negó a aceptar la eliminación del extrasalarial de hasta 20% por encima del aumento paritario anual que perciben miles de empleados de Carrefour y convenció al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que pase a "no remunerativo". Se aceptó un tope de $ 3.000. Este beneficio lo perciben los trabajadores de mayor antigüedad, que se incorporaron, por ejemplo, tras la adquisición de la cadena de súper Norte.



El acuerdo también incluirá el ofrecimiento de retiros voluntarios al 150% para los trabajadores de mayor trayectoria. La cadena francesa pretendía despedir a todos los que tuviesen más de 30 años de antigüedad, algo que finalmente fue descartado.



En tanto, también quedó incluido en el acuerdo el cierre de locales no propios a medida que venzan los contratos de alquiler y la reconversión de algunos hipermercados en mayoristas.



Un dato destacable es que cuando Carrefour presentó el PPC el documento ocupaba 7 carillas. Tras la negociación quedó en solo una y media.



El PPC es un mecanismo de negociación reglado por el Capítulo 6 de la ley 24.013 (Ley de Empleo) para compañías en crisis que prevén despidos por causas de fuerza mayor. Se aplica, entre otros caso, en empresas de más de 1.000 trabajadores que pretende desvincular a más del 5% de su plantilla. Carrefour hoy posee 18.000 activos frente a los 20.600 empleados que declaró en diciembre de 2015.