Murió Avicii, uno de los DJ más famosos del mundo

Avicii, uno de los DJ más exitosos del mundo que contribuyó al éxito global de la música electrónica, murió el viernes en Omán a los 28 años, dijo su representante.



El DJ sueco, cuyo nombre real era Tim Bergling, visitaba la capital de Omán, Mascate. Fue hallado muerto, dijo un comunicado sin precisar las causas de su fallecimiento.





"Con profundo dolor anunciamos la pérdida de Tim Bergling, conocido como Avicii", señala el comunicado. "La familia está devastada y le pedimos a todos respetar su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se harán otras declaraciones", señala la misiva enviada por su publicista Diana Baron.



El comunicado no indicaba otros detalles sobre el fallecimiento. La policía de Omán y los medios oficiales no tenían un reporte sobre la muerte del artista la noche del viernes.



Avicii había pasado al estrellato presentando sus canciones electrónicas ante sus fervientes admiradores, a veces ante cientos de miles de personas en festivales en los que llegó a ser el acto principal. Sus piezas lo llevaron a la cima de las listas de éxitos pop y a la radio internacional, su canción más famosa "Wake Me Up", fue certificada multiplatino y llegó al cuarto puesto de la lista Hot 100 de Billboard. En las listas dance alcanzó a tener siete éxitos entre los 10 puestos principales.



Junto con David Guetta, Calvin Harris y Swedish House Mafia formó parte de un grupo de DJs y productores que surgieron de la escena electrónica con un nivel de éxitos mundiales, premios y fama que es más común entre las estrellas pop.



Avicii produjo "Devil Pray" de Madonna, así como "A Sky Full of Stars" y "Hymn for the Weekend" de Coldplay.



Fue nominado a dos Grammy y obtuvo dos Premios MTV europeos y un Billboard.



Su muerte surge días después de que fuera nominado a un Premio Billboard al mejor álbum dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Competía en la categoría junto a The Chainsmokers, Calvin Harris, Kygo y Odesza.



Fue retratado en el documental de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Stories" de 2017.



En el pasado Avicii había sufrido de una pancreatitis aguda, en parte por exceso de alcohol. Después de que le retiraran el apéndice y su vesícula biliar en 2014, canceló una serie de conciertos para tratar de recuperarse. Se retiró de las giras en 2016, pero siguió haciendo música de estudio.



"Ha sido un viaje alocado, comencé a producir cuando tenía 16 años. Comencé a salir de gira cuando tenía 18. Desde ese entonces fue un salto de 100%", dijo Avicii a la revista Billboard en 2016.



"Cuando reviso mi vida pienso, guau, ¿hice eso? Fue el mejor momento de mi vida de alguna manera. Pero tuvo un precio, mucho estrés y ansiedad para mí, aunque fue el mejor viaje de mi vida".



El año pasado publicó un mensaje en su sitio de internet en el que prometía que seguiría activo: "El próximo paso se tratará únicamente de mi amor por crear música para ustedes. Es el comienzo de algo nuevo".



Mascate, la capital de Omán, es un popular destino vacacional en Medio Oriente.