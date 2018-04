Camaño sobre su vuelta al PJ: "No va a depender de una libreta matrimonial"

La intervención del Partido Justicialista sigue dando tela para cortar. Lo cierto es que por estas horas con la nueva realidad partidaria podrían producirse el regreso de algunos dirigentes históricos hasta ahora alejados del PJ.



Uno de los posibles retornos a la calle Matheu es el de la diputada por el Frente Renovador (FR), Graciela Camaño, esposa del flamante interventor del peronismo Luis Barrionuevo, quien no descartó su regreso al PJ pero advirtió que "la decisión no se va a tomar de forma individual y abrupta".



Desde hace tiempo, la espada del massismo en el Congreso se encuentra alejada del PJ enemistada con la conducción kirchnerista que dominó la conducción partidaria en los últimos años. En diálogo con Radio Continental la legisladora nacional lanzó que su retorno al justicialismo no va a depender de "compartir una libreta matrimonial" con alguno de los integrantes.



"Nosotros hace ya bastante tiempo fuimos invitados a abandonar el PJ y a formar un partido. Trabajamos intensamente, ganamos una elección. Es una decisión que no se va a tomar de forma individual", comentó Camaño. En ese sentido destacó que el FR "se integra con radicales, desarrollistas y progresistas" por lo que "es una decisión que no vamos a tomar abruptamente".



Luego que la jueza María Servini aceptara el pedido de apelación a la intervención del Partido Justicialista ahora será la Cámara Nacional Electoral (CNE) la que deberá definir si mantiene a Barrionuevo como interventor o si retrotrae la medida de la magistrada dándole la razón a los extitulares del partido.



Por lo pronto, desde la sede tribunalicia enviaron una señal de prudencia ante la situación. El encargado de ponerle paños fríos al futuro del PJ fue el propio titular de la CNE, Alberto Dalla Vía, quien junto a el otro integrante del tribunal, Santiago Corcuera, tendrán en sus manos el futuro del PJ.



En diálogo con la prensa con motivo de la presentación de un acuerdo para la organización del próximo debate presidencial, el magistrado aseguró que "cuando llegue la causa nos abocaremos a estudiarla". "Como juez de esta cámara aprendí a esperar a que llegue el expediente. Cuando llegue el expediente lo leeré y veré lo que dice", lanzó Dalla Vía durante la semana en un breve contacto con la prensa.