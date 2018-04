Vidal dispuso segundo adelanto a cuenta "para no tener a docentes víctimas del desacuerdo dirigencial"

El gobierno bonaerense anunció este viernes que dará a todos los docentes un segundo adelanto salarial del 3% a cuenta de futuros aumentos, luego que los gremios docentes rechazaran una nueva oferta salarial de un incremento salarial semestral del 10%.



"Vamos a depositar con los sueldos de abril un segundo adelanto de paritaria, del 3%, que junto al anterior ya depositado del 5% suma un 8%, ya que aunque no nos pongamos de acuerdo no tenemos que tener a los maestros como víctimas de este desacuerdo", anunció el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza en conferencia de prensa.



"La gobernadora ha dispuesto que demos un segundo adelanto a cuenta para que no tengamos a los docentes víctimas del desacuerdo dirigencial. Con el sueldo de abril vamos a dar un nuevo adelanto para que no vean erosionados sus ingresos", expresó el funcionario.



"Para los docentes que ganen menos de $ 15.000 el anticipo entre las dos cuotas -la que hicimos la semana pasada y la que vamos a hacer dentro de 10 días- suma $ 3250 y para los ingresos superiores a $ 30.000 el ingreso va a ser de $ 8100", enumeró.