Cuatro palestinos muertos y más de 400 heridos en el cuarto viernes de protestas en Gaza

Las fuerzas de seguridad israelíes mataron este viernes a cuatro palestinos e hirieron a más de 400 en el cuarto viernes consecutivo de protestas en la frontera de Gaza, en las que perdieron la vida más de 30 personas y más de 500 sufrieron heridas.



La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que constató "heridas de bala inusualmente graves y de consecuencias devastadoras" en más de 500 palestinos atendidos en Gaza desde que comenzó la Gran Marcha del Retorno, el 30 de marzo pasado.



"Las lesiones, un 95% sufridas en las piernas, dejarán a la mayoría de los pacientes con discapacidades físicas graves a largo plazo o incluso de por vida", alertó MSF en un comunicado.



Según la nota, "la gran mayoría de los pacientes", principalmente hombres en la veintena, "presentan lesiones que incluyen un nivel extremo de destrucción de huesos y tejidos blandos, así como grandes heridas de salida, hasta del tamaño de un puño".



El comunicado alerta de consecuencias irreversibles, como parálisis, "ya que la reparación de las lesiones no se puede hacer en un entorno de emergencia", o amputaciones explicó Thierry Saucier, cirujano de MSF en Gaza.



El pasado 30 de marzo los palestinos iniciaron una campaña de movilizaciones en Gaza, que tienen previsto extender hasta el 15 de mayo y que insta a los residentes a protestar en la zona fronteriza con Israel para reivindicar el derecho al retorno de los refugiados y el fin del bloqueo israelí.



Cuatro hombres murieron hoy, entre ellos un menor, y 445 personas fueron atendidas por los servicios de emergencia, 96 de ellas por herida de bala y el resto por balas recubiertas de goma, caídas o intoxicación por inhalación de gas lacrimógeno.



El vocero del Ministerio de Salud en Gaza, Ashraf al Qedra, informó que una de las víctimas fatales, Nabil Abu Aqel, de 25 años, murió de un disparo en la cabeza, y subrayó que la víctima era discapacitada, según cita la agencia de noticias EFE.



Entre los heridos figura un miembro de los servicios de emergencia, que se encuentra grave tras recibir un disparo en la cabeza cuando rescataba a un palestino herido en el sur de Gaza.



La gente empezó a llegar desde primera hora de la mañana a los cinco campamentos desplegados a lo largo de la Franja junto a la frontera, para participar en las movilizaciones.



Los palestinos también remontaron barriletes para traspasar a territorio israelí mensajes en hebreo y árabe en los que se lee: "No tienen lugar en Palestina. Vuelvan al lugar de donde vinieron. No escuchen a sus líderes. Jerusalén es la capital de Palestina".



En contraste, aviones del Ejército de Israel lanzaron horas antes panfletos en los que se advertía a la población de Gaza que no se acerque ni dañe la valla fronteriza.



"A los residentes de Gaza: están participando en disturbios violentos. La organización terrorista Hamas se aprovecha de ustedes para llevar a cabo ataques terroristas. El Ejército está preparado para todos los escenarios", indicaba el mensaje arrojado sobre las zonas donde se mantienen las movilizaciones desde el 30 de marzo.



La Gran Marcha del Retorno, con la que los palestinos reclaman el derecho de los refugiados a volver a sus ciudades de origen, es una movilización que durará hasta el 15 de mayo (Día de la Nakba o catástrofe).



Esta semana, la marcha está dedicada a los mártires que murieron en las semanas anteriores. La semana pasada, la marcha se centró en la quema de banderas israelíes.



Grupos de defensa de los derechos humanos calificaron de ilegales las normas del Ejército israelí para abrir fuego, agregando que permiten que los soldados empleen una fuerza potencialmente letal contra manifestantes desarmados.



Israel acusa al Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, de utilizar las protestas para encubrir sus ataques y dijo que sus francotiradores solo atacan a los principales "instigadores".



Por su parte, la Yihad Islámica publicó un video amenazando a los soldados israelíes que participen de la represión de la manifestación: "Estás matando a nuestra gente a sangre fría y piensas que estás protegido, pero la vista de nuestros francotiradores está en tus principales comandantes".