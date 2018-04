Tras el anuncio del nuevo paro docente, la Provincia ratificó que descontará los días no trabajados

El director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, sostuvo que la convocatoria al paro docente previsto para la semana próxima "no es conveniente y no ayuda a la negociación" y advirtió que los días no trabajados "serán descontados".



"La convocatoria al paro no es conveniente y no ayuda a la negociación", precisó el funcionario, en declaraciones a Canal 26.



Además, aseguró que las autoridades van a "descontar los días de paro, como se viene haciendo".



Las declaraciones de Zinny fueron difundidas luego de que el gobierno bonaerense anunció que otorgará a los docentes un nuevo adelanto de aumento salarial que llegará al 8% en marzo, pese que los gremios rechazaron una suba del 10% para el primer semestre, y convocaron a un paro y movilización para el próximo miércoles.



El dinero que será depositado por las autoridades es el segundo anticipo ya que la semana pasada ya había sido depositado un 5% retroactivo a enero, y sumará un 3% más con los salarios de marzo.



"Nos reunimos 16 veces con los gremios, en siete ocasiones hicimos diferentes propuestas para tratar de acercar posiciones", sostuvo Zinny.



El director manifestó que "ellos mostraron preocupación por la inflación y por eso propusimos juntarnos en julio para ver cómo seguíamos en los próximos seis meses pero lo rechazaron".



"Igualmente, estamos abiertos al diálogo. Ellos hicieron tres días de paro, el último día tuvieron muy poca adhesión, y ahora anuncian un nuevo paro para el miércoles con lo cual no entiendo por qué en una conversación entre adultos se toma esta medida y se perjudica a los chicos", se preguntó.



No obstante, confió que la semana próxima habrá "reuniones técnicas" para debatir "otras cuestiones que ellos pedían" vinculadas a la calidad educativa.



El anuncio del dinero que será depositado a los docentes fue formulado ayer por el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, tras la reunión paritaria que mantuvieron con los gremios que integran el Frente Unidad Docente (FUD) pese a que los sindicalistas rechazaron la propuesta.