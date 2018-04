Maduro criticó a los países que suspendieron su participación en Unasur

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró que la Unasur "debe ser defendida" y reclamó a los "líderes de derecha" de los seis países que anunciaron su salida indefinida del bloque, entre ellos Argentina, que tengan "conciencia sudamericana".



"Unasur ha tenido problemas últimamente. Yo aspiro que los líderes de la derecha que gobiernan América del Sur tengan un poquitico de conciencia sudamericana", expresó Maduro en una conferencia que brindó antes de viajar a Cuba para reunirse allí con el nuevo mandatario, Miguel Díaz-Canel.



El jefe de Estado bolivariano advirtió que "si algún gobierno de derecha trata de meterle una puñalada (a Unasur) para desangrarla, los movimientos sociales y los revolucionarios de América del Sur" defenderán al acuerdo.



Los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú enviaron un comunicado a Bolivia, que tiene la presidencia pro-témpore del bloque, en el que remarcaron su decisión de "no participar en las distintas instancias" del bloque hasta que no se garantice su "funcionamiento adecuado".



"Dadas las circunstancias actuales, los países firmantes hemos decidido no participar en las distintas instancias de Unasur a partir de la fecha hasta tanto no contemos, en el curso de las próximas semanas, con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización", señala la carta.



Maduro especuló con que esa decisión pueda deberse a la "presión" del Gobierno de los Estados Unidos para destruir el organismo. "Unasur merece ser defendida", insistió.



El mandatario venezolano, además, felicitó de forma pública a su par boliviano, Evo Morales, cuyo país asumió la semana pasada la jefatura temporal de Unasur.



"Estoy seguro, total y absolutamente, de que bajo la presidencia de Evo (Morales), Unasur va a tomar el ritmo que necesita para la integración y el desarrollo de América Latina", señaló.



El ente de integración regional fue fundado en 2004 para "fortalecer" la integración de la región, y además con la salida de estos 6 países, quedan como miembros activos Bolivia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Uruguay y Guyana.