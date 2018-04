Cornejo admitió que la reunión con Macri fue "tensa" y criticó a Aranguren por su "nula articulación política"

El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, destacó la importancia de que el radicalismo "marque con prudencia las disidencias" dentro de Cambiemos y remarcó que la reunión con el presidente Mauricio Macri, para discutir la metodología de pago de las boletas del gas "fue con tensión pero muy respetuosa".



"Al tratarse de una coalición de gobierno las disidencias se deben marcar con mucha prudencia", dijo Cornejo a radio Continental, luego de que esta semana los jefes parlamentarios de Cambiemos acordaran con el Gobierno que los aumentos en las facturas de gas se podrán pagar en cuotas con intereses, en base "a la tasa activa y pasiva del Banco Nación".



En ese marco, el dirigente radical interpretó que "hay que ser muy prudentes en las discusiones, de quienes tienen más preponderancia en esa coalición que es el PRO y hay que ser prudentes los que tenemos una menor preponderancia, que somos nosotros, pero eso no significa silencio absoluto, sino marcar las diferencias en privado, y en este caso, también en lo público".



Sobre el acuerdo alcanzado esta semana con el Poder Ejecutivo, tras una reunión en Casa de Gobierno primero con el presidente Mauricio Macri y luego con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el presidente de la UCR valoró que se hizo "a tiempo, no con el diario del lunes, antes de que las boletas lleguen a los hogares".



Cornejo reconoció que "la reunión fue con tensión pero muy respetuosa porque el Presidente es muy receptivo" y destacó que "hay previsión y solvencia técnica en las cosas que se plantean".



También remarcó que, a partir de ahora, "como el punto es que quienes financian son las empresas, el ministro (de Energía Juan José Aranguren) debe establecer una negociación allí con las distribuidoras del gas".



Sobre Aranguren, el mandatario mendocino destacó que "es una persona decente, con sus valores morales y éticos intactos que ha ganado sus recursos en la actividad privada legítimamente pero que tiene escasa o nula articulación política cuando es ministro de Energía y creo que ahí está el punto".



"Tengo todo el respeto personal y técnico hacia él pero creo que hay cosas de los intangibles que tienen que ser medidas, no todo es una planilla de cálculo", sintetizó.