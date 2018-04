Nadal no quedó conforme con pasar a la final y pidió en la cancha ir a entrenar

La pasión que Rafael Nadal le pone al tenis es conocida por propios y extraños. El español es un fundamentalista del trabajo y la dedicación, al punto que, a pesar de haber alcanzado su 12° final en el Masters 1000 de Montecarlo, un golpe no lo conformó y se fue a entrenar.



"Mis golpes de derecha no fueron bastante profundos, ni lo suficientemente agresivos", lamentó el N°1 del mundo tras doblegar 6-4 y 6-1 al búlgaro Grigor Dimitrov, un score que cualquiera desearía tener ante semejante rival.







No obstante, para Nadal la forma en que ejecutó sus derechas no lo conformaron. "Necesitamos reservar una cancha rápido. Voy a ir a pegar unos drives, directo. Lo más cerca posible", le escribió a Carlos Moya, su entrenador, incluso antes de saludar a Dimitrov postpartido, según da cuenta el sitio web de la ATP.



La escena fue tomada en vivo por la televisación oficial, tanto a Nadal mando el mensaje de texto como a Moya leyéndolo. "Lo he hecho muchas veces en mi carrera. Solo quería golpear algunos ganadores de derecha que creo que necesito para mañana (domingo)", explicó el manacorí.



"Hemos ido a jugar 15 o 20 minutos máximo. Se ha sentido un poco nervioso en el partido y eso ha sido todo. Lo hacemos para soltar un poco el brazo", reveló el coach.



(Video gentileza @TennisTV)