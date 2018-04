Advierten por impacto de guerra comercial en la economía local

Según el último informe de la consultora económica Ecolatina, las turbulencias en el escenario internacional podrían impactar en la economía local, en especial una potencial guerra comercial entre Estados Unidos y China.



De acuerdo al estudio, las tensiones entre las superpotencias impactarían por la vía financiera. "Un influjo de capitales menor al esperado complicaría los objetivos económicos del gobierno", alertó.







Para Ecolatina, al tratarse de dos países principales de la economía internacional, su guerra comercial "perjudicaría el normal desarrollo de la actividad mundial", lo que traería aparejado un menor crecimiento esperado del PBI global, que desembocaría a su vez en un golpe a la demanda de exportaciones, con su correlato negativo en los precios.



Más importante aún resultan los impactos financieros. En este sentido, sobresale la repercusión inmediata de la escalada de tensiones en los mercados financieros de ambos países: una caída intra-diaria cercana al 3%. Asimismo, el Índice de Volatilidad a tres meses (VIX) de Standard & Poor's trepó más de 20% en tan sólo dos jornadas, marcando el incremento de la aversión al riesgo de los inversores.



"En caso de profundizarse la actual incertidumbre global, se complicaría la estrategia de ajuste gradual financiado con endeudamiento externo llevada a cabo por el gobierno nacional", remarca el informe.



En este marco, Ecolatina hace hincapié en que, actualmente, el único ingreso neto de divisas de nuestra economía es financiero: mientras que el rojo comercial de la cuenta corriente más que se duplicó el año pasado, rozando US$ 31.000 millones, el saldo positivo de la cuenta financiera (incluyendo a los activos de reserva) se incrementó más de 50% interanual al pasar de casi US$ 30.000 millones en 2016 a US$ 45.000 millones en 2017. Por ende, las repercusiones por esta vía serán más importantes que las del canal comercial.



Por otra parte, el informe también tiene como eje la incertidumbre política que atraviesa Brasil, que a su entender, ralentizaría la expansión de la industria local.



Vale recordar que, con el encarcelamiento del ex presidente Lula da Silva las proyecciones de crecimiento en ese país para este año pasaron de casi 3,0% interanual al inicio de marzo a 2,7% a mediados de abril.