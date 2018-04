SUTEBA salió al cruce de Vidal: "Tiene la decisión política de dilatar el conflicto salarial"

El gremio docente SUTEBA salió al cruce de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al argumentar que "tiene la decisión política de dilatar el conflicto salarial y de poner techo en las paritarias".



Las declaraciones pertenecen a la secretaria de Cultura y Educación de SUTEBA, Silvia Almazán, quien evaluó en diálogo con la agencia de noticias NA que la consideración de Vidal "subestima la caracterización que hacen los gremios de la realidad con relación al impacto de la política económica" y aseguró que los dirigentes "representan a trabajadoras y trabajadores".



Vale recordar que la gobernadora acusó a los sindicatos bonaerenses de "tener la decisión de no acordar" con las autoridades locales para solucionar el conflicto salarial que derivará en un nuevo paro el próximo miércoles.



"La semana pasada hicimos asambleas por escuelas y los docentes volvieron a rechazar el techo salarial del 15 por ciento, volvieron a afirmar que quieren un salario digno", argumentó Almazán.



En ese sentido, subrayó que los maestros pidieron que "la propuesta contuviera proyecciones más reales del proceso inflacionario".



"No es una posición de los dirigentes, sino que asumimos el mandato de los docentes", insistió y criticó que Vidal "no está analizando los problemas reales de todas las comunidades de la provincia, no sólo la de los docentes".



"El 15 por ciento ofrecido intenta maquillar un relato sobre la política económica porque modificar ese porcentual sería reconocer que las decisiones políticas nos conducen al crecimiento de la pobreza", fustigó.