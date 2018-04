Malcorra: "El déficit comercial es un tema de preocupación"

La excanciller Susana Malcorra hizo un diagnóstico de algunos de los temas económicos que conciernen al gobierno de Mauricio Macri y en ese marco, sostuvo que "el déficit comercial es un tema de preocupación".



Para la exfuncionaria, los niveles de exportación de materias primas de Argentina "no llegan a ser suficientes para compensar la importación de productos de alto valor agregado para que las empresas se modernicen".



En declaraciones al programa "El fin de la metáfora", que se emite por Radio 10, Malcorra se refirió a la llegada de inversiones que prometió el Gobierno desde que asumió en diciembre de 2015 y remarcó: "Siempre dije que había que ser cautos con el tiempo en que las inversiones llegaran a producirse. No se podía pensar que había una magia y que de un día para el otro Argentina se transformaría en el lugar para las inversiones".



En otro orden, habló sobre la decisión de seis países, entre ellos la Argentina, de suspender su participación en la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) hasta que se resuelva, entre otros temas, la designación del secretario general.



"Unasur es una organización que suma a todos los países de América del Sur que llegó a una situación de traba total. Fue una construcción importante que comenzó para la integración de América del Sur pero la integración es más dialéctica que práctica", señaló. Y concluyó al remarcar que "con la integración de ferrocarriles y de comunicaciones, no se ha avanzado".