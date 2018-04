Huracán sueña en grande: ganó en Victoria y está muy cerca de la Libertadores

Huracán, con efectividad y una gran actuación de Marcos Díaz, estiró su buena racha y le ganó como visitante a Tigre por 2 a 0 y trepó al quinto puesto de la Superliga Argentina de Fútbol, que da acceso a la Copa Libertadores 2019, en un partido hoy por la 24ª fecha del certamen de primera división.



Nicolás Silva y Carlos Araujo, a los 21 y 47 minutos del primer tiempo, respectivamente, marcaron los goles para la victoria del "Globo", que llevó a nueve encuentros su racha sin conocer, con cinco triunfos, el tercero seguido con la valla invicta, y cuatro empates.



Con un equipo que no luce tanto en su juego como en el primer semestre pero es más efectivo, Huracán logró desplazar por el momento del quinto lugar a Independiente y mantiene la ilusión de clasificar a la Libertadores, algo que parecía imposible tras un inicio de campaña que lo tenía como uno de los peores promedios en la tabla del descenso.



La tercera victoria en hilera del equipo conducido por Gustavo Alfaro se sostuvo por la eficacia ante el arco local, pese a que su figura y goleador, Ignacio Pussetto, no está en su mejor momento, y el gran nivel bajo los tres palos de Díaz, más el despliegue del "Pipi" Araujo e Israel Damonte, quien salió por precaución por una molestia muscular.



Por el lado local, Tigre, que cortó una racha de cinco sin perder en casa, quedó claro que el público tomó conciencia de que la temporada que viene será brava en la pelea por mantenerse en Primera, por esa razón, perdieron la paciencia con la dirigencia y con el equipo y hasta con históricos como el goleador Carlos Luna.



Ante la ausencia de la barra brava, por disposición de la Aprevide, cuyo titular Juan Manuel Lugones estuvo presente en la cancha, los cánticos de los hinchas fueron, en su mayoría de aliento, pero también contra los jugadores y su clásico rival, el descendido Chacarita Juniors.



Huracán no jugó bien a lo largo de los 90 minutos, por momentos fue avasallado por Tigre, y tuvo como figura al santafesino Díaz.



La suerte del encuentro se decidió en la primera parte, cuando el equipo de Alfaro llegó tres veces con profundidad y marcó dos goles, mientras que Tigre tuvo tres claras pero en todas chocó con el arquero "Quemero".



A los 7 minutos Julio Chiarini tapó bien abajo un cabezazo de Damonte y la respuesta fue cuatro minutos después, cuando el local tomó mal parada a la defensa visitante y Jacobo Mansilla metió un zurdazo que, tras ser rozado por Díaz, se estrelló en el travesaño.



En el mejor momento de Tigre, Huracán sacó rédito de un pelotazo frontal que desvió en Juan Blengio, que ingresó a último momento por el lesionado Ignacio Canuto, y Silva le ganó en velocidad a Carlos Rodríguez y definió con un derechazo fuerte que superó la resistencia de Chiarini.







La respuesta del "Matador" no se hizo esperar, pero primero Lucas Menossi, tras una buena jugada colectiva, no pudo con el achique rápido de Díaz y después Carlos Luna quedó mano a mano y fusiló al arquero, que no dudó en arriesgar el físico y tapó con el pecho.



En la última jugada del primer tiempo, luego de una falta sobre Pussetto, Mauro Bogado ejecutó un tiro libre muy fuerte y bien colocado que Chiarini no pudo contener y cuyo rebote fue aprovechado por Araujo, que sin marca aprovechó para ampliar el marcador 2-0.



En el segundo tiempo, Tigre mantuvo la posesión del balón pero no supo ni tuvo las armas para quebrar el orden en todas las líneas del equipo de Parque de los Patricios, que cuidó la ventaja en el tanteador con oficio y se paró de contraataque.



Más allá de que el entrenador local, Cristian Ledesma, intentó cambiar algo dentro del andamiaje de su equipo con los ingresos del enganche Javier Iritier y los delanteros Lucas Janson y Ramón Mierez, poco pudo influir para llegar al descuento y el soñado empate.



A los 17 Diego Mendoza tuvo el tercero para la visita, pero su media vuelta fue desviada al córner porque Chiarini, en tanto que en la muestra más firme de que la mañana no era buena para el local, a los 41, en la única que Díaz quedó lejos de intervenir, Iritier estrelló un tiro libre al palo.