Subtes: comienza nueva semana con paros y medidas de fuerza

Luego de una semana cargada de medidas de fuerza y paros parciales en los subtes porteños, este lunes comienza otra jornada de protestas con la suspensión de servicio en la línea C durante 5:30 y las 7:30 de la mañana, como respuesta a la paritaria del sector firmada por la UTA y rechazada por los metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) .



Además de reclamar la reapartura de la paritaria, los trabajadores nucleados en AGTSyP rechazan el fallo de la Corte Suprema de Justicia que les negó la personería y, por lo tanto, su participación en las negociaciones salariales.



Este sector cuestionó el acuerdo alcanzado entre la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires y la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) por considerar que el aumento ofrecido al considerar que son "propuestas económicas insuficientes y alejadas de lo solicitado" por los empleados de este servicio.



La semana pasada, los dirigentes gremiales realizaron una serie de paros y apertura de molinetes en las Líneas B y C de subterráneo, lo que se repetirá en los próximos días.



Este martes, entonces, dejarían ingresar sin pagar entre las 7:00 y las 9:00 a los pasajeros que tomen los trenes que salen de la cabecera Congreso de Tucumán, de la línea D.



Además, le entregarán a los usuarios folletos explicando los motivos de las medidas de fuerza y las críticas a la empresa Metrovías, que controla este transporte.



"Lamentamos que la decisión de los representantes gremiales sea una vez más, afectar a más de 29 mil usuarios que utilizan la Línea C en esa franja horaria para llegar a sus lugares de trabajo y/ o trasladarse por la ciudad", señaló en un comunicado la compañía concesionaria.



Por su parte, Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) anunció que se reforzará la circulación de los colectivos que hacen un recorrido similar al de este ramal de subte.



Los micros 9, 10, 17, 45, 59, 91 y 100 tendrán más unidades en circulación en ese horario matutino para asistir a los pasajeros perjudicados por el paro.