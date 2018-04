Basavilbaso aseguró que las jubilaciones estarán 4 puntos arriba de la inflación este año

El director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, dijo hoy que las jubilaciones le ganarán a la inflación "por al menos cuatro por ciento" este año y defendió la nueva fórmula de movilidad, cuestionada desde un principio por sectores de la oposición.



"La fórmula nueva es mejor que la anterior. Lo vamos a saber al final del año, es un compromiso; firmamos un documento con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, garantizando que la movilidad va a estar cuatro puntos por encima de la inflación", dijo Basavilbaso a la radio FM Millenium.



El titular de la Anses explicó que las jubilaciones se "ajustan teniendo en cuenta la inflación pasada" y remarcó que si la "inflación es mayor, la movilidad será mayor", en contraposición a lo que sucedía con la fórmula anterior, aplicada por el kirchnerismo, en la que "no estaba la inflación como alguna de las seis variables utilizadas en esa fórmula".



Al justificar la necesidad de realizar ajustes en uno de los sectores sociales más vulnerables, como son los adultos mayores, Basavilbaso sostuvo que hace dos años, cuando llegaba el presidente Mauricio Macri al Gobierno, la Anses se llevaba "el 45% de la recaudación del Estado, mientras que hoy se lleva el 60%".



"Hace dos años, de lo que recaudaba el Estado, 4,5 pesos iban a la Anses, ahora son 6", remarcó el titular del organismo al desmentir que el Gobierno aporte menos a los jubilados.



Basavilbaso recordó que "con la reparación histórica hubo un millón ochocientos mil jubilados que salieron de la mínima", y que ya "no existen más las jubilaciones de privilegio", aunque sí regímenes especiales -son cinco en total- que pagan una jubilación diferencial; son un sistema de movilidad diferente en función a los aportes que se realizan.



"Hay cinco jubilaciones con regímenes especiales que tienen una mayor remuneración: son los docentes, el personal del servicio exterior, la Justicia, Luz y Fuerza y los científicos; en todos los casos pagan un poco más de aportes y reciben una mejor jubilación después", explicó el funcionario.



Sobre el sistema de pensiones a ex presidentes, Basavilbaso dijo que Federico Pinedo -quién fuera presidente de la Nación por un día- "no pidió el beneficio", pero dijo no recordar si hubo alguno de los otros ex presidentes que asumieron el cargo por poco tiempo durante la crisis del 2001 que tampoco lo hayan hecho.



Al mismo tiempo, el titular de la Anses dijo que no frenó "que se le pague la pensión a Amado Boudou, pero que, como tiene causas en ejecución, es la Justicia debe decidir si tiene que cobrar la pensión como ex vicepresidente o no".



"Lo que sí le negamos a Boudou fue la posibilidad de mantener la licencia sin goce de sueldo que tenía como empleado de la Anses".



Sobre el estado en general del organismo al asumir su gestión, Basavilbaso reconoció que no encontró al organismo "arrasado o destruido, sino que estaba ordenado", aunque hizo una salvedad sobre el manejo de "la pauta publicitaria que se utilizaba con fines políticos, como para el fútbol, por ejemplo".



"Lo ordenamos y vimos cuánto dinero se pone a cada medio y a cuanta gente llega. Había mucho desbalance. En el 2015 se gastaron mil millones de pesos en publicidad; el año pasado, 400 millones", cerró Basavilbaso.