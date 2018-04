Disponen emisión de Letras por más de u$s 700 millones

El Gobierno dispuso la emisión de dos letras del Tesoro por unos u$s 752,6 millones, dando cumplimiento a las operaciones previstas en el programa financiero, las que deberán ser reembolsadas antes de fin de año.



En primer lugar, el ministerio de Finanzas oficializó la emisión de una Letra del Tesoro por unos u$s 506 millones.



La Letra tiene como fecha de emisión el 20 de abril de 2018 y el vencimiento fue pautado para el 14 de agosto de 2018, con un plazo de 116 días.



La suscripción se podrá realizar en dólares estadounidenses o pesos, al tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 del Banco Central del tercer día hábil anterior al de la suscripción, se informó.



La amortización será íntegra al vencimiento y devengará intereses con cupón cero (a descuento).



La opción de precancelación: el suscriptor podrá disponer la cancelación anticipada de las Letras del Tesoro en forma total o parcial.



En segundo lugar, la cartera que conduce Luis Caputo dispuso la emisión de una Letra del Tesoro por hasta valor nominal u$s 253.192.648.



Esta Letra también tiene como fecha de emisión el 20 de abril de 2018 y el vencimiento fue pautado para el 14 de agosto de 2018, con un plazo de 116 días.



Moneda de Pago: se abonará en pesos utilizando el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago.