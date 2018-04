Nuevo integrante en la Casa Real inglesa: nació el tercer hijo del príncipe William y Kate Middletone

La duquesa de Cambridge, Kate Middletone, esposa del príncipe William, fue trasladada hoy al St Mary's Hospital de Londres para dar a luz a su tercer hijo, un varón de 3,8 kilos. Lo anunció Kensington Palace.



Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.