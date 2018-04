Cornelia Schmidt: "El aborto no es un derecho"

En el marco de la serie de audiencias que se están llevando a cabo para discutir las diferentes posturas sobre la despenalización del aborto, la diputada por el PRO Cornelia Schmidt, se mostró firme en su postura y sostuvo que, para ella, "el aborto no es un derecho".



"En todo caso se trata de una herramienta para casos muy particulares, siendo conscientes de que estamos sacrificando una vida por otra", añadió en diálogo con FM Concepto.



Respecto a la serie de audiencias que tienen lugar en el marco del debate histórico, y de las que participan médicos, psicólogos, juristas y personalidades de la cultura, entre otros, la diputada dijo que la han "angustiado muchísimo".



"Este proyecto es muy radicalizado, desde mi punto de vista, no se puede firmar", señaló Schmidt sin precisar cuál de los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo que están en debate se refería.



La diputada cuestionó a quienes se manifestaron públicamente a favor de la despenalización del aborto, y dijo que "algunas figuras tocan el tema con liviandad". "Usan a los pobres como escudo", espetó.



Para Schmidt, "el tema pasa por otro lado". "Hay que educar, para tratar de prevenir los abortos no deseados", señaló. Sin embargo, la diputada reconoció que todavía, quienes están en contra de la despenalización, no se juntaron a discutir alternativas.