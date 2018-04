En medio de la discusión por las tarifas, Macri visita Vaca Muerta

El presidente Mauricio Macri aterrizó en Neuquén, donde visitará acompañado del gobernador Omar Gutiérrez instalaciones de YPF en el megayacimiento de Vaca Muerta. Además, aprovechará la estancia neuquina para apuntalar al intendente de la capital, Horacio "Pechi" Quiroga, como candidato por Cambiemos para 2019.



Macri llega a la cuenca neuquina, que promete cambiar la producción de gas en el país, en momentos de tensión por las tarifas energéticas. En la recorrida por el yacimiento no convencional Loma Campana también estará Miguel Gutiérrez, presidente de la petrolera estatal.



Aunque en el plano nacional el eje estará puesto en la cuestión energética y la decisión por los aumentos tarifarios, en el nivel provincial habrá encuentros que anticipan el próximo año electoral.



El gobernador Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), apunta a encabezar la fórmula para ir por su reelección, en medio de una cruda interna con otras líneas partidarias. El mandatario tiene buena sintonía con el Presidente y un apoyo concreto podría ser clave para potenciarlo dentro del MPN. En especial en tiempos difíciles para la provincia, que sigue con un déficit elevado y está bajo la lupa de la Casa Rosada en relación con el ajuste de gastos para adecuarse al Pacto Fiscal. Asimismo, Gutiérrez mantiene un conflicto con los docentes de las provincia que aún no sellaron la paritaria de este año. De hecho, Macri pisará Neuquén en medio de una huelga de maestros por cinco días que finaliza mañana.



Por su parte, el intendente de la capital, Quiroga, también buscará ganar volumen de cara a 2019 en esta visita de Macri. El jefe comunal no tiene posibilidad de reelección en la ciudad y buscará dar el salto a nivel provincial, para intentar repetir el éxito de las pasadas legislativas, cuando Cambiemos desplazó al MPN. Se espera que el Presidente tenga una reunión con Quiroga por separado para empezar a diagramar un 2019 donde el sello macrista aspira a ganar nuevas gobernaciones, incluida la de Neuquén.