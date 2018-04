Abusos de menores en Independiente: piden la prisión preventiva para Martín Bustos y Cohen Arazi

La fiscal en lo penal de Avellaneda María Soledad Garibaldi pidió la prisión preventiva del árbitro Martín Bustos y el relacionista público Leonardo Cohen Arazi en el marco de la causa por los presuntos abusos de menores en el club Independiente.



La fiscal pidió las preventivas ante el juez de garantías Luis Carzoglio que tiene cinco días para resolver si confirma o no las prisiones preventivas.



Los pedidos de preventiva por corrupción de menores es contra el árbitro Bustos, el relacionista público Cohen Arazi, para el organizador de torneos de fútbol Alejandro Dal Cin; para Juan Manuel Díaz Vallone, representante de futbolistas y para el estudiante Silvio Fleytas.



Además, lo pidió por encubrimiento para el abogado de Bustos, Tomás Beldi, puesto que cuando se lo iba a detener a aquel el letrado intentó romper el teléfono que tenía prueba clave para la causa.



A Bustos se lo acusa de tres hechos de abuso sexual ultrajante, cinco hechos para Cohen Arazi, siete hechos para Dal Cin y sobre Fleytas.



Para pedir las preventivas, la fiscalía valoró el testimonio de varias víctimas que declararon en Cámara Gesell en las últimas semanas aunque aún se intenta dar con otros menores de edad que ya no están en Independiente y se encuentran en otros clubes.



Según se probó, los abusos no sólo eran a cambio de dinero, sino que hasta ofrecían hacerlo por botines o calzoncillos boxer.



"Sabían de las necesidades de esos chicos que mayormente vienen del interior, sin contención y con necesidades económicas importantes y por esas cosas eran sometidos", explicó la fiscalía.



La hipótesis que manejan los pesquisas es que la red de prostitución captaba a los jugadores de las divisiones inferiores de Independiente a través de Instagram y Facebook, para luego engañarlos y con el ofrecimiento de dinero, llevarlos a un lugar en donde eran explotados sexualmente.



La investigación se inició luego que uno de los jugadores que viven en la pensión del club le contó al jefe de departamento de psicólogos que él y otros chicos mantenían relaciones sexuales con mayores a cambio de plata.