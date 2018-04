El Central vuelve a intervenir tras 15 días, pero el dólar sube dos centavos a $ 20,50

Tras dos semanas de ausencia, el Banco Central volvió a reaparecer en el mercado cambiario para frenar la suba del dólar, que aumenta dos centavos este lunes, a $ 20,50 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Operadores indicaron que la autoridad monetaria inyectó dólares en el mercado para contener la cotización de la moneda norteamericana.



En la plaza paralela local, el blue baja dos centavos a $ 20,56. El "contado con liqui", en tanto, subió dos centavos en los últimos cinco días hábiles y cerró el viernes a $ 20,24.



Cabe recordar que sin la participación del BCRA, la divisa retrocedió la semana pasada tres centavos, más allá de que el viernes registró una suba de un centavo para terminar a $ 20,48.



En el segmento mayorista, la divisa también registró una caída semanal de tres centavos, alternando subas y bajas y otra vez sin la presencia de la autoridad monetaria. La cotización para grandes jugadores se apreció tres centavos para quedar en los $ 20,19.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 25,25%. Las tasas de las Lebac en el mercado secundario terminaron al plazo de 26 días a 26,25%, y a 151 días al 25,75%.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 560 millones, de los cuales el 40 % se pactó para mayo a $ 20,6780, a una tasa de 21,52%. El plazo más largo negociado fue septiembre, que terminó a $ 22,085, a una tasa del 21,02%. Los plazos operaron con subas promedio de dos centavos, ante la suba del spot, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron este viernes u$s 827 millones hasta u$s 61.629 millones (se pagaron servicios financieros del BIRAD 2019/21/26/46 por u$s 589,2 millones).