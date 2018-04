"Estoy rezando para que Sampaoli convoque a Armani para el Mundial"

El arquero colombiano, René Higuita, aseguró que Franco Armani debería ser el arquero de la Selección argentina el próximo Mundial. Además, por otro lado, aseguró que su gran presente no es por su trabajo como entrenador de arquero en Atlético Nacional de Medellín.



"Él es un gran muchacho, tiene todas las condiciones y acá estoy rezando para que Jorge Sampaoli lo convoque para el Mundial", manifestó Higuita en una convención de fútbol que compartió con Diego Lugano y Juan Pablo Sorín.



Por otro lado, aclaró que no tiene nada que ver con el actual rendimiento del arquero de River, a pesar de haber sido su entrenador mientras llegó a su punto más alto de rendimiento: "El momento de Armani no es por mi trabajo, es por su capacidad y profesionalismo. Él solo se ha ganado su lugar en el fútbol y, si hay un responsable de su gran progreso, se llama Fabio 'La Gallina' Calle, con quien trabajó muchos años. Él merece todos los créditos".